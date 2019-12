NBA, 8 dicembre 2019: 76ers superiori sui Raptors, Lakers devastanti contro i Timberwolves

Nella notte della NBA di domenica 8 dicembre 2019 si sono giocati otto incontri.

I Philadelphia 76ers sconfiggono i Toronto Raptors per 110-104: sfida ad alta intensità fra due delle prime forze della Eastern Conference, che premia i Sixers grazie ad un secondo tempo di gran gioco e dalle ottime percentuali. Philadelphia va a 17 vittorie e 7 sconfitte e Tobias Harris marca 26 punti, 6 rimbalzi e 3 assist; per i Raptors, con 15 vittorie e 7 sconfitte, Kyle Lowry ottiene 26 punti, 6 rimbalzi e 5 assist,

I Los Angeles Lakers devastano i Minnesota Timberwolves per 142-125: partenza ottima da parte dei giallo-viola, bella reazione dei lupi invernali prima dell’intervallo, quindi dei fortissimi Lakers sopravanzano gli avversari in tutta la ripresa, con un Anthony Davis meraviglioso (50 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). Primo posto per i lacustri, scivolano all’indietro i Timberwolves con Karl-Anthony Towns che mette insieme 19 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Brooklyn Nets hanno la meglio sui Denver Nuggets per 105-102. Il finale di gara è intrigante, con entrambe le sfidanti che si portano più volte in vantaggio e da varie riprese, che alla fine vede Brooklyn festeggiare, incamerando una vittoria per rendere più saldo il settimo posto ad Est, con Spencer Dinwiddie che intabella 24 punti, 8 assist e 4 rimbalzi; nei Nuggets Nikola Jokic si accaparra 24 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

I Miami Heat battono al supplementare i Chicago Bulls per 110-105. A fine del tempo regolamentare, quasi sconfitti, i Bulls conquistano due liberi insperati con LaVine, che li realizza, guadaganndo il tempo extra, ma Miami, dopo essere stata sotto, trova un super Tyler Herro che realizza i punti del successo e che infila 27 punti, 6 rimbalzi e 3 assist dalla panchina. Per i Bulls Lauri Markkanen accorpa 22 punti e 7 rimbalzi.

I Sacramento Kings vincono sul parquet dei Dallas Mavericks per 110-106: i Kings interpretano una grande partita e dilagano, il solo Doncic, nei Mavs, tenta di riportare la squadra al pareggio, mancando di poco l’obiettivo. Ripartenza per Sacramento che mette in luce un ottimo Nemanja Bjelica da 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assist; per Dallas Luka Doncic segna 27 punti, 8 assist e 7 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers dilagano in casa dei Washington Wizards per 135-119. Gli onnipresenti problemi difensivi di casa Washington permettono ai Clippers di infilare filotti di punti letali per gli avversari, molto bravi in attacco ma incapaci di bloccare le offensive di Los Angeles, che ispira un Kawhi Leonard da 34 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Per i Wizards Davis Bertans dalla panchina mira 25 punti e 3 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder superano in trasferta i Portland Trail Blazers per 108-96: l’interpretazione in marcatura ed a canestro dei Thunder nel quarto periodo è frutto dell’esperienza dei suoi capisaldi, conquistando una vittoria da zona playoff, pur avendo un record di vittorie negativo. Per Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander concretizza 21 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, per Portland Damian Lillard centra 26 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.

Gli Atlanta Hawks soverchiano fuori casa i Charlotte Hornets per 122-107, cancellando un periodo molto negativo con un quarto parziale devastante, in cui gli Hornets non trovano mai la via per uscire anch’essi da un momento non certo facile dal punto di vista dei risultati. Negli Hawks Trae Young regala 30 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, per gli Hornets P.J. Washington riunisce 20 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.