NBA, 7 marzo 2019: i Bucks battono i Pacers e primeggiano, i Thunder vincono in casa dei Trail Blazers

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - Le due sfide di alta classifica della serata hanno dato vita a belle partite ma anche alla ripresa, più o meno tale, delle due vincitrici. Milwaukee cancella le due sconfitte di fila, un fatto quasi unico in stagione, con una vittoria imperiosa contro dei Pacers combattivi per tre quarti di gara. I Bucks hanno risposto alla grande e sono sempre i migliori di questa regular season. Oklahoma City, dopo un periodo di flessione, trova una vittoria convincete soprattutto per l'intensità messa sul parquet e per la determinazione a prendersi la posta in palio a tratti mancata in altre partite, conquistando così il terzo posto nella Western Conference proprio a danno dei Portland Trail Blazers.