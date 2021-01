NBA, 7 gennaio 2021: Nets splendenti e vincenti contro i 76ers, gli Spurs battono i Lakers

Nella notte della NBA di giovedì 7 gennaio 2021 si sono giocate cinque partite.

I Brooklyn Nets sottomettono i Philadelphia 76ers per 122-109 interpretando un grande basket che sporca le linee di passaggio avversario e riparte fatalmente a canestro, segnando molto ed offrendo grandi giocate. I Nets si portano a cinque successi e quattro sconfitte e Caris LeVert somma 22 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, per Philadelphia, Joel Embiid totalizza 20 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

I San Antonio Spurs passano all’incasso sul campo dei Los Angeles Lakers per 118-109; a sorpresa, gli Spurs passano avanti fin da subito e tengono per più di due quarti, quindi i Lakers si portano al pareggio, ma è solo un’illusione, perché San Antonio non sbaglia nulla e colpisce a fondo. Per gli Spurs, LaMarcus Aldridge fotografa 28 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, per i lacustri, LeBron James trattiene 27 punti, 12 assist e 6 rimbalzi.

I Dallas Mavericks conquistano la vittoria in casa dei Denver Nuggets per 124-117: Denver è in controllo nella parte mediana della sfida, Dallas si fa vedere alla fine del terzo quarto e da qui inizia una sfida affascinante che dà il successo a fine partita proprio a loro, con un finale bruciante. Le stelle delle due squadre fanno da protagonisti: per Dallas, Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 38 punti, 13 assist e 9 rimbalzi, per Denver, Nikola Jokic offre 38 punti, 11 rimbalzi e 4 assist.

I Cleveland Cavaliers ritrovano la vittoria in casa dei Memphis Grizzlies per 94-90 mentre il vantaggio è alternatamente detenuto dalle due squadre che provano a chiudere in bellezza, lo fa solo Cleveland, che con otto punti in filotto si prende il punto e Andre Drummond inscena 22 punti, 15 rimbalzi e 3 assist; per i Grizzlies, Jonas Valanciunas unisce 17 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

I Portland Trail Blazers distruggono i Minnesota Timberwolves con il punteggio di 135-117: è solo il primo tempo che vede una vera battaglia, dal secondo i Blazers si involano in cieli troppo alti da essere raggiunti dagli attuali Timberwolves, con 33 punti di massimo vantaggio Portland si assicura ben presto il successo. Per i Trail Blazers, Damian Lillard appare con ben 39 punti, 7 assist e 7 rimbalzi; nei Timberwolves, D’Angelo Russell sottoscrive 26 punti, 3 assist e 3 rimbalzi.