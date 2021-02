NBA, 7 febbraio 2021: i Jazz battono fuori casa i Pacers, i Kings vincono sul parquet dei Clippers

Nella notte della NBA di domenica 7 febbraio 2021 si sono giocati cinque incontri.

Gli Utah Jazz vincono sul campo degli Indiana Pacers per 103-95: la capolista è in vantaggio praticamente sempre dall’inizio del terzo quarto, anche se a metà dell’ultimo parziale si fa raggiungere sulla parità, se non poi soverchiare nettamente i gialli dell’Indiana. Per i Jazz, Donovan Mitchell manca di poco la tripla doppia con 27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, nei Pacers, Domantas Sabonis raggiunge 20 punti e 9 rimbalzi.

I Sacramento Kings battono fuori casa i Los Angeles Clippers per 113-110 giocando alla pari con una delle compagini più forti di questa stagione, facendo oggettivamente meglio nel quarto periodo e mantenendo il sangue freddo negli ultimi minuti, arrivando a 12 vittorie e 11 sconfitte. Per i Kings, De’Aaron Fox stampa 36 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, per i Clippers, Lou Williams marca 23 punti, 5 assist e 5 rimbalzi.

I Phoenix Suns sconfiggono i Boston Celtics per 100-91 stando avanti sempre l’unico vantaggio dei Celtics è tra il primo ed il secondo minuto ed è di un solo punto, quanto basta per spiegare una partita del tutto giocata dalla parte dei Suns, che stanno crescendo ed acquisendo anche posizioni in classifica: Devin Booker regala ai soli d’Arizona 18 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, per Boston, Jayson Tatum assembla 23 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

I Miami Heat vincono in casa dei New York Knicks per 109-103 ritrovando la vittoria che era diventata materia rara dalle parti di Miami, grazie ad una buona prestazione nel quarto periodo, soffocando ogni tentativo dei blu-arancio di andare in parità e chiudendo avanti di sei punti, al sicuro per ottenere il punto in palio. Per gli Heat, Bam Adebayo rende 24 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, per New York, Julius Randle finalizza 26 punti, 13 rimbalzi e 7 assist.

I Charlotte Hornets sommergono i Washington Wizards per 119-97 in una partita mai in discussione, soprattutto nel secondo tempo in cui il vantaggio degli verde acqua lievita a 29 punti di margine e così possono difendersi indisturbati dalle deboli risposte offensive dei maghi della capitale. Per gli Hornets, Terry Rozier impone 26 punti, 4 assist e 3 rimbalzi, per i Wizards, Bradley Beal richiama 31 punti e 6 rimbalzi.