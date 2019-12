NBA, 7 dicembre 2019: i Mavericks prevalgono sui Pelicans, i 76ers travolgono i Cavaliers

Nella notte della NBA di sabato 7 dicembre 2019 si sono disputate cinque partite.

I Dallas Mavericks sconfiggono i New Orleans Pelicans per 130-84: solo una squadra in campo, i Dallas Mavericks, che con un nettissimo 40-14 nel terzo quarto fanno loro la gara che li conferma come nuova realtà della stagione, così come il secondo posto nella Western Conference. Per Dallas Luka Doncic firma un totale di 26 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, nei Pelicans nessuno prevale in una serata totalmente negativa.

I Philadelphia 76ers travolgono i Cleveland Cavaliers per 141-94: 36-18 nel primo periodo e 77-36 nel secondo quarto rendono l’idea dell’inesistenza sul parquet dei cavalieri e dello strapotere dei 76ers; secondo tempo tutto dedicato alle azioni spettacolari ed al tempo da lasciar scorrere fino alla sirena. Per Philadelphia Ben Simmons iscrive nel tabellino 34 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, nei Cavaliers Darius Garland si salva con 17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Gli Houston Rockets regolano i Phoenix Suns per 115-109 nel contesto di una sfida in cui i Suns mostrano il loro bel gioco ma a prevalere, con spunti di dominio temporaneo, sono i Rockets, grazie ad un buon finale di gara. Per Houston Russell Westbrook marca la 144a tripla doppia in carriera con 24 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, James Harden compone 34 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per Phoenix Devin Booker sigla 35 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers battono di misura in trasferta i New York Knicks per 104-103. Coach David Fizdale è stato esonerato nella giornata di venerdì a New York, i Knicks reagiscono con forza e giocano una gara alla pari con i più forti Pacers, che tuttavia prevalgono grazie al tiro libero sbagliato da Randle, che poteva valere il supplementare. Per Indiana T.J. Warren mette nel sacco 25 punti e 4 rimbalzi, per New York Marcus Morris coglie 25 punti e 3 rimbalzi.

Gli Utah Jazz sconfiggono i Memphis Grizzlies per 126-112 per un’ottima prova corale dei jazzisti e che si impongono dal secondo quarto; Memphis tenta una debole rimonta nel terzo quarto, respinta al mittente dal gruppo di Salt Lake City, con Rudy Gobert che prende 19 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, nei Grizzlies Jaren Jackson Jr. trattiene 26 punti e 4 rimbalzi.