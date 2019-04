NBA, 6 aprile 2019: i Nets si impongono in casa dei Bucks, Philadelphia stravince a Chicago

Nella notte della NBA di sabato 6 aprile 2019 si sono giocate due partite.

I Brooklyn Nets si impongono in casa dei Milwaukee Bucks per 133-128. Brooklyn comincia molto bene e nel primo quarto è avanti di otto punti, ma i Bucks, con molti titolari a riposo, giocano comunque un ottimo basket e riescono a recuperare e prendere vantaggio alla fine del secondo quarto, per poi chiudere all’intervallo sotto di un punto.

Il terzo quarto conferma il predominio di Brooklyn, che riesce a prendere anche quindici punti di margine, ma il quarto periodo mette in luce come i Bucks, con in campo diversi giocatori non proprio tra le prime scelte, riesca ad essere comunque competitiva, riportarsi avanti, per poi cedere negli ultimi minuti e rendere ad una Brooklyn più affamata di punti la vittoria.

I Nets conquistano un successo probabilmente decisivo nella corsa alla postseason e mandano a canestro un brillante D’Angelo Russell con 25 punti e 10 assist, con la speranza di chiudere il discorso di classifica nella penultima gara della stagione. Milwaukee, già con il primo posto assicurato, vede spiccare Eric Bledsoe con 33 punti, 11 assist e 4 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers stravincono in casa dei Chicago Bulls per 116-96. Philadelphia ha fissato il terzo posto ad Est in graduatoria, Chicago è nei bassifondi e la differenza di forza si tiene distante dalla partita per un quarto e mezzo, poi i Sixers accelerano e prima dell’intervallo vanno avanti di otto punti, per poi prendere un distacco non più recuperabile nella ripresa, con Chicago con le spalle al muro.

I 76ers si preparano ottimamente ai playoff e mandano a referto ancora JJ Redick con un punteggio da 23 punti e 5 rimbalzi, con un gioco che è migliorato decisamente nell’ultimo mese. Dall’altra parte Chicago trova come unico giocatore in partita JaKarr Sampson che, dalla panchina, realizza ben 29 punti e 8 rimbalzi.