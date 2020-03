NBA, 5 marzo 2020: i Clippers abbattono in trasferta i Rockets, i Raptors stracciano i Warriors

Nella notte della NBA di giovedì 5 marzo 2020 si sono giocate quattro partite.

I Los Angeles Clippers vincono in casa degli Houston Rockets per 120-105: sono troppi gli errori dei Rockets, trentacinque triple non messe a bersaglio condannano i texani ad un supplizio in cui i Clippers al contrario concretizzano ottimamente e giocano meglio. I losangelini tengono il secondo posto ad Ovest, per i Rockets si tratta della seconda sconfitta di fila dopo un periodo molto buono.

Nei Clippers Kawhi Leonard ottimizza un totale di 25 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, per Montrezl Harrell, partito come riserva, giungono a bersaglio 19 punti e 10 rimbalzi. Per gli Houston Rockets Russell Westbrook contempla 29 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, James Harden fa registrare 16 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

I Toronto Raptors sbranano in trasferta i Golden State Warriors per 121-113: prima replica della finale NBA del 2019, con i Raptors allora vincenti. Anche nella gara della notte non cambia il verso, d’altronde i Raptors veleggiano al secondo posto ad Est contro l’ultima piazza assoluta dei guerrieri, i quali però ritrovano Stephen Curry dopo quattro mesi di stop a causa di un infortunio alla mano. Per i Raptors Norman Powell sfodera 37 punti e 3 rimbalzi, per Golden State Stephen Curry marca 23 punti, 7 assist e 6 rimbalzi.

I Denver Nuggets passano sul parquet dei Charlotte Hornets per 114-112 soffrendo molto l’arrembanza dei calabroni azzurri, ma riuscendo a vincere in un finale sussultorio a non esagerare. I Nuggets ottengono un successo che aumenta il valore del proprio terzo posto ad Ovest con Nikola Jokic autore di 14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, per Charlotte Devonte’ Graham firma 24 punti e 7 assist.

I Philadelphia 76ers dominano in casa dei Sacramento Kings per 125-108 tenendo il vantaggio in modo costante dalla metà del primo quarto e bloccando tutte le iniziative di rimonta dei re californiani, che si sottomettono al gruppo dei ragazzi del 1776. Per Philadelphia Tobias Harris mette a referto 28 punti, 14 rimbalzi e 3 assist, per i Kings De’Aaron Fox somma 23 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.