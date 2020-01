NBA, 5 gennaio 2020: i Los Angeles Lakers bloccano i Detroit Pistons, gli Heat fermano i Trail Blazers

Nella notte della NBA di domenica 5 gennaio 2020 si sono giocate cinque partite.

I Los Angeles Lakers sconfiggono i Detroit Pistons per 106-99: i Lakers comandano per oltre due quarti le operazioni di gioco, i Pistons trovano il primo vantaggio a metà del terzo periodo, resistono per poco sotto la pressione dei giallo-viola, che con il passare dei minuti finali tengono bene il campo e non danno più possibilità agli avversari; è la quinta vittoria consecutiva dei Lakers e LeBron James centra una tripla doppia da 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Nei Pistons Derrick Rose dalla panchina trova 28 punti, 5 assist e 3 rimbalzi.

I Miami Heat battono i Portland Trail Blazers per 122-111: un +12 ed un +19 sono i parziali a favore di Miami nei primi due periodo, nel terzo viene raggiunto l’apice di 24 lunghezze di distacco che restituisce ai padroni di casa un quarto parziale tranquillo. Gli Heat restano al terzo posto nella Eastern Conference, Bam Adebayo sostiene 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Per Portland Damian Lillard fissa 34 punti e 12 assist.

I Los Angeles Clippers superano i New York Knicks per 135-132. Ritmi molto elevati, sfida di bel livello in cui i Knicks tentano l’assalto al successo nel primo tempo, rimonta repentina di Los Angeles dal secondo quarto in poi con la squadra in blu e rosso che non chiude la gara, New York si affanna per raggiungere il pareggio senza riuscirci, reazione che merita comunque una menzione. Per i Clippers Paul George domina con 32 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, per quelli alla zuava Marcus Morris dirompe con 38 punti e 5 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies battono fuori casa i Phoenix Suns per 121-114 prendendo piede man mano con lo scorrere dei minuti, con una flessione accentuata nel quarto periodo che riavvicina Phoenix alla possibilità di vincere. Con le ultime energie rimaste, i Grizzlies conquistano un poco di margine e raggiungono la nona posizione ad Ovest, ad un passo dalla zona postseason. Per i Grizzlies Jonas Valanciunas offre 30 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, nei Suns Devin Booker totalizza 40 punti e 6 assist.

I Minnesota Timberwolves dilagano sul parquet dei Cleveland Cavaliers per 118-103. La gara pare chiudersi presto a favore dei Timberwolves, che si fanno rimontare 25 punti nel corso di otto minuti da parte dei Cavaliers che, passati in vantaggio, giungono stanchi dopo una impresa parziale simile e permettono a Minnesota di dilagare nel finale, con Gorgui Dieng che stabilisce 22 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, per Cleveland Dante Exum dalla panchina dispiega 28 punti e 3 rimbalzi.