NBA, 5 febbraio 2021: i Celtics regolano fuori casa i Clippers, i Jazz vincono anche in casa degli Hornets

Nella notte della NBA di venerdì 5 febbraio 2021 si sono disputate nove partite.

I Boston Celtics superano fuori casa i Los Angeles Clippers per 119-115: per oltre un tempo i Clippers fanno la partita, quindi emergono i Celtics che portano la gara ad un finale equilibrato ma dominato proprio da loro, che raggiungono il traguardo anche grazie a Jayson Tatum, che mette insieme 34 punti e 7 rimbalzi, per i losangelini, Kawhi Leonard aggiunge 28 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

Gli Utah Jazz travolgono fuori casa i Charlotte Hornets per 138-121 puntando tutto su un gioco molto offensivo e ferendo la difesa avversaria continuamente, che non trova soluzioni per fermare gli inarrestabili Jazz, alla quattordicesima affermazione nelle ultime quindici gare. Per Utah, Bojan Bogdanovic mette in saccoccia 31 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, negli Hornets, LaMelo Ball colleziona 34 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks dominano in casa dei Cleveland Cavaliers per 123-105 soffrendo per quasi tre quarti la forte pressione dei Cavaliers, intenzionati a conquistare un successo di prestigio, nel quarto periodo emerge invece la differenza tecnica a favore dei Bucks, che rimangono secondi nella Eastern Conference; per Milwaukee, Giannis Antetokounmpo fa combaciare 33 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, per i Cavaliers, Andre Drummond segna 18 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

NBA, le altre partite

I Toronto Raptors sorprendono fuori casa i Brooklyn Nets per 124-120 con una prova molto convincente, sempre sul pezzo nonostante nel secondo tempo i Nets migliorino e puntino con più continuità il canestro avversario; bella gara di Toronto, che risale la graduatoriacon Pascal Siakam che firma 33 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, per i Nets, James Harden sistema 17 punti, 12 assist e 7 rimbalzi.

I New Orleans Pelicans vincono di misura in casa degli Indiana Pacers per 114-113 giocando meglio degli avversari ma subendo la rimonta dei Pacers: il finale è da cardiopalmo, punto a punto e premia i giocatori della Louisiana, con Brandon Ingram che produce 30 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, nei Pacers, in flessione, Justin Holiday prepara 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

I Phoenix Suns abbattono i Detroit Pistons per 109-92: tutto facile per i viola ed arancio, a cui basta solo poco più di un tempo per raggiungere un vantaggio rassicurante che distanzia per tutto il resto della disputa i Pistons, sempre in difficoltà sia nel gioco che in classifica. Per i Suns, Chris Paul totalizza 20 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, per Detroit, Jerami Grant infila 21 punti.

Gli Orlando Magic regolano i Chicago Bulls per 123-119 rischiando di perdere in una partita comandata e divertente per gli ottimi ritmi impressi, perché prima della sirena conclusiva i Bulls si presentano vicino del pareggio, mettendo paura ai magici, che tornano a conquistare un punto. Per Orlando, Nikola Vucevic è straordinario con 43 punti, 19 rimbalzi e 4 assist, per Chicago, Zach LaVine inserisce 26 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

I Minnesota Timberwolves vincono sul campo degli Oklahoma City Thunder per 106-103 con la tripla di D’Angelo Russell che arriva pochi secondi prima del termine e che rompono una parità che nell’ultima parte del quarto periodo era stata più volte raggiunta dai Thunder. Per Minnesota, Malik Beasley raggruppa 24 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, per i Thunder, Al Horford conquista 26 punti, 8 assist e 7 rimbalzi.

I Miami Heat distruggono i Washington Wizards per 122-95 ribaltando il risultato della gara disputata due sere prima e rifacendosi alla grande, così riprovando a dare una svolta ad una stagione fino ad ora molto amara e deludente, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Per Miami, Kendrick Nunn esprime 25 punti e 8 rimbalzi, per i Wizards, Alex Len raggruppa 18 punti e 3 rimbalzi.