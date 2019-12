NBA, 5 dicembre 2019: i Rockets vincono in casa dei Raptors, bene Denver a New York

Nella notte della NBA di giovedì 5 dicembre 2019 si sono disputati quattro incontri.

Gli Houston Rockets sorpassano in trasferta i Toronto Raptors per 119-109: ottimo primo tempo da parte dei Rockets, conquistando un largo margine sui Raptors, che si riaffacciano in attacco solo negli ultimi minuti prima dell’intervallo lungo. Dal terzo quarto la sfida si gioca su un precario equilibrio di punteggio, ma nel quarto parziale avanzano di nuovo i rossi texani, che avanzano in classifica ad Ovest.

Per i Rockets, Ben McLemore – per una volta – scalza Harden come miglior marcatore, segnando 28 punti e 3 rimbalzi; James Harden ottiene un totale di 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist e Russell Westbrook marca una tripla doppia da 19 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Per Toronto, Pascal Siakam fissa 24 punti e 9 rimbalzi, Fred VanVleet centra 20 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

I Denver Nuggets stracciano in trasferta i New York Knicks per 129-92: anche in questo caso New York sprofonda nel baratro, Denver si prende gioco degli avversari e già all’inizio della ripresa la partita è già chiusa, con i Nuggetsa avanti addirittura di 43 lunghezze. Per i Nuggets, Monte Morris insacca dalla panchina 15 punti, 6 assist e 3 rimbalzi; Mitchell Robinson mette insieme partendo come riserva 17 punti e 7 rimbalzi.

I Washington Wizards fermano i Philadelphia 76ers per 119-113: per la prima parte della gara Philadelphia conduce di poche lunghezze, permettendo a dei buoni Wizards di rifarsi avanti dal terzo quarto, reggere bene e cedere qualche punto solo negli ultimi minuti: Washington prova a ripartire con Bradley Beal che somma 26 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, nei 76ers Tobias Harris combina 33 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

I Phoenix Suns sconfiggono fuori casa al supplementare i New Orleans Pelicans per 139-132 con i Suns sciuponi, che si fanno rimontare dopo aver dominato con un massimo di 20 punti di scarto. Il supplementare scocca dopo un finale convulso, Phoenix mostra il meglio in questi minuti e si rimette in corsa per le posizioni che contano, con un Devin Booker super da 44 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Nei Pelicans, JJ Redick timbra 26 punti e 4 rimbalzi.