NBA, 4 febbraio 2021: i Lakers demoliscono i Nuggets, i Jazz comandano sul campo degli Hawks

Nella notte della NBA di giovedì 4 febbraio 2021 si sono disputati cinque incontri.

I Los Angeles Lakers demoliscono i Denver Nuggets per 114-93: i Nuggets in crescita nel gioco, fatto specchiato anche nei risultati, giocano e gestiscono la gara per quasi tre quarti del tempo totale, ma quando i Lakers cambiano passo vengono affondati in men che non si dica e subiscono una batosta pesante. Per i Lakers, LeBron James ottiene una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, per i Nuggets, Nikola Jokic assembla 13 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

Gli Utah Jazz dilagano sul campo degli Atlanta Hawks per 112-91: sempre avanti, Utah non si lascia intimorire dai vari tentativi di riprendersi la gara da parte di Atlanta, sempre spenti sul nascere e gli Hawks chiudono la partita nel corso del quarto conclusivo. Utah è sempre prima in classifica e Jordan Clarkson completa 23 punti e 7 rimbalzi, per Atlanta, John Collins sigla 17 punti e 7 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers comandano sul parquet dei Philadelphia 76ers vincendo per 121-105, frutto di un secondo tempo perfetto, con gioco veloce, alte percentuali di realizzazione e difesa dei 76ers messa al palo, così Portland avanza ulteriormente in classifica. Per i Trail Blazers, Enes Kanter colleziona 17 punti e 18 rimbalzi, per Philadelphia, Joel Embiid raggiunge 37 punti e 5 rimbalzi.

I Golden State Warriors annullano in trasferta i Dallas Mavericks per 147-116 in una partita che è rimasta equilibrata per due quarti e mezzo e che all’improvviso ha visto emergere sia la rapida accelerazione dei guerrieri che la frenata e la scomparsa dal campo da parte dei maverick, chiusi all’angolo come molte altre volte quest’anno. Per Golden State, Kelly Oubre Jr. gioca una partita super da 40 punti e 8 rimbalzi, per Dallas, Luka Doncic materializza 27 punti, 6 assist e 6 rimbalzi.

Gli Houston Rockets ottengono il successo in casa dei Memphis Grizzlies per 115-103 facendo loro il punto in palio sorprendendo gli avversari prima dell’intervallo, in una fuga inesorabile che non conosce interruzioni e dona la settima vittoria in otto gare a Houston. Per i Rockets, John Wall marca 22 punti e 8 assist, per Memphis, Tyus Jones totalizza 13 punti e 8 assist.