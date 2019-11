NBA, 31 ottobre 2019: ok i Clippers contro gli Spurs; Miami ribalta Atlanta, i Pelicans vincono sui Nuggets

Nella notte della NBA di giovedì 31 ottobre 2019 si sono disputati tre incontri.

I Los Angeles Clippers sconfiggono i San Antonio Spurs per 103-97. I losangelini in blu prendono confidenza piuttosto in fretta con il ritmo partita, gli Spurs sono sempre pericolosi, ma non conquistano mai più di un punto di vantaggio; il risultato è una sfida sul filo della parità che arriva nel quarto periodo con un piccolo scarto a favore dei Clippers, tenuto fino alla fine del tempo di gioco.

Los Angeles si riporta avanti in classifica e Kawhi Leonard è protagonista assoluto con 38 punti e 12 rimbalzi, mentre Montrezl Harrell ottiene dalla panchina 24 punti e 4 rimbalzi. Per San Antonio DeMar DeRozan raccoglie 29 punti e 7 rimbalzi, Derrick White dalla panchina porta a casa 20 punti e 5 rimbalzi.

I Miami Heat vincono in trasferta sugli Atlanta Hawks per 106-97: senza paura e con scioltezza, Miami conduce fin dalla metà del secondo quarto, con Atlanta che non manca di tentare di avvicinarsi al pareggio per tre volte. L’aggancio non riesce mai e gli Heat controllano con forza una gara ben interpretata, dalle buone percentuali realizzative e contraddistinta da ottimo gioco di squadra.

Per Miami Kendrick Nunn continua a macinare belle prove con un totale di 28 punti realizzati, Meyers Leonard fa suoi 16 punti e 8 rimbalzi. Per Atlanta Jabari Parker marca un bottino di 23 punti e 8 rimbalzi partendo dalla panchina, come DeAndre’ Bembry che, partendo da riserva, fissa 18 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

I New Orleans Pelicans regolano i Denver Nuggets per 122-107. Il primo quarto è un concentrato di punti e realizzazioni che vale un 32-30 molto divertente da gustare, poi le difese si innalzano, specie quella di New Orleans, che costruisce la propria vittoria nella parte centrale della partita, per poi dare vita ad un quarto parziale ancora ricco di segnature, che premia sempre i Pelicans, al primo successo stagionale.

Per New Orleans Jahlil Okafor realizza 26 punti e 5 rimbalzi, con Brandon Ingram che iscrive nel tabellino della gara 25 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Per Denver il rookie Michael Porter Jr. ottiene dalla panchina 15 punti e 4 rimbalzi, Jamal Murray sintetizza 14 punti, 6 assist e 3 rimbalzi.