NBA, 31 gennaio 2020: i Nuggets stendono fuori casa i Milwaukee Bucks, Lakers nel ricordo di Kobe, vince Portland

Nella notte della NBA di venerdì 31 gennaio 2020 si sono disputate sette partite.

I Denver Nuggets stendono fuori casa i Milwaukee Bucks per 127-115 interpretando un basket ai limiti della perfezione nel secondo tempo, momento in cui viene rimontato il discreto vantaggio di Milwaukee e finisce con una concreta superiorità di Denver. I Nuggets sono di nuovo secondi ad Ovest con Will Barton che marca 24 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, nei Bucks Giannis Antetokounmpo ottiene 31 punti, 16 rimbalzi e 9 assist.

I Portland Trail Blazers vincono in casa dei Los Angeles Lakers per 127-119: i Lakers commemorano Kobe Bryant in uno Staples Center pieno di maglie gialle numero 8 e 24 tra il pianto e la commozione di pubblico e giocatori. La gara è bellissima, Portland riesce a distaccare i Lakers mano a mano nel corso del terzo e del quarto periodo; straordinario Damian Lillard, spaziale con 48 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, come super anche Anthony Davis per i Lakers con 37 punti, 15 rimbalzi e 6 assist.

NBA: le altre partite

Gli Houston Rockets battono i Dallas Mavericks per 128-121: i Rockets provano ad uscire da un periodo complicato vincendo su Dallas, dimostrando ancora delle debolezze, infatti nel quarto periodo Dallas si fa sotto e sfiora il riaggancio. Nei Rockets torna finalmente ad altissimi livelli James Harden, che rifila 35 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, nei Mavericks Kristaps Porzingis combina 35 punti e 12 rimbalzi.

I Toronto Raptors vincono in casa dei Detroit Pistons per 105-92: con questa sono dieci vittorie in serie per Toronto, decisamente la squadra del momento, non solo per i soli successi, ma anche per le prestazioni, vittorie nette e schiaccianti con ogni genere di avversario. Per Toronto Pascal Siakam fa di nuovo la voce grossa con 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assit, per Detroit Andre Drummond impone 20 punti e 20 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder si impongono sul campo dei Phoenix Suns per 111-107: primo tempo marcato Phoenix, all’avvio della ripresa Oklahoma City passa avanti, per poi rivedere di nuovo i soli splendere, fino a tre minuti dalla fine, quando i Thunder rimbombano in maniera decisa e conquistano una vittoria che vale oro, con un grande Danilo Gallinari da 27 punti e 4 rimbalzi, per Phoenix Kelly Oubre Jr. firma 27 punti, 5 assist e 3 rimbalzi.

I Brooklyn Nets sconfiggono i Chicago Bulls per 133-118 in maniera molto chiara, con Chicago in questa occasione poco lucida e soprattutto con poche idee offensive, ne approfitta Brooklyn per allungare in classifica e rendere più forte la propria posizione in zona postseason; per i Nets Kyrie Irving decide la gara da assoluto protagonista, sono addirittura 54 punti quelli realizzati, con 5 assist e 5 rimbalzi. Per Chicago Zach LaVine riscuote 22 punti e 8 assist.

I New Orleans Pelicans azzerano i Memphis Grizzlies per 139-111 con una ripresa giocata nel migliore dei modi possibili, segnando a raffica e mettendo alle corde l’attacco degli orsi, accorciando anche le vittorie che separano le due squadre in graduatoria, da cinque a quarto, in una lotta ai playoff serratissima. Per i pellicani Zion Williamson somma 24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, per Memphis Jonas Valanciunas unisce 18 punti e 8 rimbalzi.