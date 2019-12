NBA, 30 novembre 2019: Bucks ancora vincenti, Harden da record con i Rockets, bene Philadelphia, grandi Kings

Nella notte della NBA di sabato 30 novembre 2019 si sono giocate quattro partite.

I Milwaukee Bucks rimangono primi ad Est distruggendo i Charlotte Hornets per 137-96. Fino al primo tempo tutto è più o meno nella norma, con i Bucks chiaramente superiori agli Hornets. E’ nella ripresa che il risultato raggiunge inattese, con un massimo di 44 punti di vantaggio per i cervi e con una sola squadra in campo, dimostratasi la più forte della propria conference.

I Bucks vantano Giannis Antetokounmpo che si rende protagonista di una gara da 26 punti, 9 rimbalzi e 4 assist; Khris Middleton parte dalla panchina dopo il rientro dall’infortunio e marca 15 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Per Charlotte Devonte’ Graham firma 24 punti, 5 assist e 4 rimbalzi, per Terry Rozier arrivano 19 punti e 6 rimbalzi.

Gli Houston Rockets demoliscono gli Atlanta Hawks per 158-111: protagonista del piano che fa esplodere gli Hawks è sempre il super realizzatore James Harden, con altissime percentuali ai liberi, dal campo e da tre: giocando solo tre quarti, infila la bellezza di 60 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, a due punti dal suo record personale in una singola gara. Negli Hawks, inesistenti, spicca lo stesso Trae Young con 37 punti, 7 assist e 3 rimbalzi, con la squadra alla decima sconfitta consecutiva.

I Philadelphia 76ers battono gli Indiana Pacers per 119-116. due ottimi quarti dei Sixers non sono sufficienti per spegnere le polveri dei Pacers, che danno vita ad un grande scontro fino alla sirena finale: palla intercettata da Simmons e gara conclusa. Per Philadelphia Joel Embiid rende il suo grande contributo con 32 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, per Indiana Malcolm Brogdon centra 28 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.

I Sacramento Kings sconfiggono i Denver Nuggets per 100-97 al supplementare, rendendosi protagonisti di una grande impresa, respingere al mittente i Nuggets, solamente alla quarta sconfitta stagionale, dimostrando progressi molto importante, specie sulla grinta e sulla cattiveria agonistica. Nei Kings Harrison Barnes marca in totale 30 punti e 5 rimbalzi, per Denver Gary Harris accumula 25 punti e 3 rimbalzi.