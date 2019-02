NBA, 30 gennaio 2019: Denver Nuggets ok alla prova di New Orleans sui Pelicans. Tutte le gare

Nella notte della NBA di mercoledì 30 gennaio 2019 si sono giocate otto gare.

I Denver Nuggets vincono in casa dei New Orleans Pelicans per 105-99: i Nuggets hanno guadagnato in solidità durante questa stagione ed è la chiave per interpretare la vittoria in Louisiana, contro un team ben impostato, ma incapace di trovare la via del successo nei momenti decisivi. Denver è a una sola vittoria dalla vetta ad Ovest e Nikola Jokic firma un’altra doppia, stavolta con 20 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Per i pellicani Jrue Holiday totalizza 22 punti, 6 assist e 6 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers abbattono gli Utah Jazz per 132-105: Utah compie un grosso passo falso in un periodo straordinario, crolla sin dai primi minuti e non si riprende più, con Portland sfavillante in attacco. Terza vittoria consecutiva per i Trail Blazers e posizione playoff sempre più assicurata, mentre Damian Lillard domina con 36 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. Jazz negativi in tutte le statistiche, ma una sconfitta ci sta dopo una rincorsa alle zone alte ricca di soddisfazioni.

NBA: le altre gare della nottata

I Boston Celtics travolgono i Charlotte Hornets per 126-94: fino a quasi metà del terzo quarto gli Hornets hanno sempre la possibilità di giocarsi la vittoria, salvo poi subire un parziale mostruoso da parte dei Celtics, che porta i calabroni a perdere con 32 punti di margine. Prova superata per Boston e quarta posizione ormai ad un soffio. Jaylen Brown firma dalla panchina, per i celtici, 24 punti e 10 rimbalzi, gli Hornets conservano comunque l’ultima piazza playoff disponibile.

I Washington Wizards stendono gli Indiana Pacers per 107-89: senza Victor Oladipo, i Pacers non hanno ancora trovato un equilibrio e si ritrovano a perdere contro l’ondivaga Washington, che naviga pericolosamente sempre tra vittorie e sconfitte. I Wizards sono ora a poco più di due vittorie dalla piazza playoff dei Charlotte Hornets, con la terza sconfitta consecutiva Indiana perde la terza piazza ad Est a favore di Philadelphia.

I Sacramento Kings ribaltano gli Atlanta Hawks per 135-113. Atlanta affaccia il muso avanti per il primo quarto, quindi i Kings comandano le sorti della partita e vincono a mani basse, faticando poco e rendendo tanto dal punto di vista offensivo. I Kings sognano ancora i playoff, alla portata, con un gioco spumeggiante, mentre la possibile rimonta miracolosa di Atlanta diventa sempre più tale.

I Minnesota Timberwolves sconfiggono al supplementare i Memphis Grizzlies per 99-97. Incontro molto divertente, seppur povero di conclusioni, dal secondo tempo, tattico in azione su azione, con il punteggio che sconfina nel tempo addizionale. Karl-Anthony Towns batte la sirena e dà a Minnesota la vittoria, Memphis conta purtroppo l’ennesima sconfitta stagionale.

I Chicago Bulls vincono a domicilio dei Miami Heat per 105-89: la classifica non si riflette sulla partita e Chicago sfoggia un quarto periodo da invidia, che da solo vale la vittoria netta sugli Heat in zona playoff. Bobby Portis firma 26 punti e 4 rimbalzi dalla panchina per i Bulls, Miami brucia una grande opportunità per racimolare un successo.

I Dallas Maverics straripano in casa dei New York Knicks per 114-90. Luka Doncic e Dennis Smith Jr., al contrario di quanto pensavano in molti, coesistono da titolari, il primo guardia e secondo playmaker, regalando una grande vittoria nella Grande Mela con le loro buone prestazioni, Smith Jr.fa sua una tripla doppia da 13 punti, 15 assist e 10 rimbalzi, Doncic ottiene 16 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Ultima posizione assoluta ed undicesima batosta consecuitva, una macchia immensa per la franchigia newyorkese.