NBA, 30 dicembre 2019: i Bucks travolgono fuori casa i Bulls, i Wizards bloccano gli Heat

Nella notte della NBA di lunedì 30 dicembre 2019 si sono disputati sei incontri.

I Milwaukee Bucks distruggono fuori casa i Chicago Bulls per 123-102 dove in tutto i rossi di casa si trovano avanti solamente per pochi secondi a metà partita di una lunghezza, prima e dopo è tutto un gioco facile per i cervi del Wisconsin, che raggiungono la trentesima vittoria stagionale e per cui Giannis Antetokounmpo rientra sul parquet con 23 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Passo indietro per Chicago, con Zach LaVine che totalizza 19 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.

I Washington Wizards spengono i Miami Heat con il risultato di 123-102 senza mettere in mostra il divario ampio di classifica a favore di Miami, al contrario disputando una grandissima partita nonostante le tante riserve messe sul campo da coach Scott Brooks per l’occasione, a causa dei tanti malanni dei titolari. Per Washington, Jordan McRae dalla panchina assembla 29 punti, 8 assist e 4 rimbalzi, per Miami, Jimmy Butler posiziona 27 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

Gli Utah Jazz sconvolgono i Detroit Pistons per 104-81 con un secondo tempo superbo, grande forma per i Jazz, che trovano la terza vittoria consecutiva e che si apprestano ad entrare tra le migliori cinque della Western Conference. Per Utah Donovan Mitchell fissa un totale di 23 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, sconfitta netta dei Pistons con Derrick Rose che dalla panchina marca 20 punti e 4 assist.

I Minnesota Timberwolves regolano al supplementare i Brooklyn Nets per 122-115 con i neri di New York che non capitalizzano il minimo vantaggio mantenuto per quasi tutto il tempo regolamentare e che si ritrovano dominati dai lupi invernali nel corso dei cinque minuti addizionali. Minnesota, nonostante il momento complicato, è in corsa per i playoff e Shabazz Napier mette in calce 24 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, per Brooklyn Spencer Dinwiddie riassume 36 punti, 8 assist e 5 rimbalzi.

I Phoenix Suns conquistano il parquet dei Portland Trail Blazers tramite un 122-116 ottenuto da un attacco per una sera scoppiettante per i soli dell’Arizona, capaci di recuperare diciannove punti di distacco accumulati quasi integralmente nel primo quarto. Seconda vittoria di fila per i Suns e Devin Booker dà luce con 33 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, nei Blazers Damian Lillard concentra 33 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.

Gli Atlanta Hawks fanno il colpo sul campo degli Orlando Magic per 101-93 mettendo fine alla striscia di sconfitte consecutive, trovandosi di fronte a dei Magic in un periodo non certo ridente (tre vittorie nelle ultime dieci gare) che trattengono con le unghie per ora l’ottava piazza ad Est. Negli Hawks, Kevin Huerter accumula 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, nei Magic Nikola Vucevic si prende 27 punti e 6 rimbalzi.