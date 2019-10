NBA, 29 ottobre 2019: Lakers e Davis super stendono i Grizzlies, vittorie per Mavericks e Heat

Nella notte della NBA di martedì 29 ottobre 2019 si sono giocate tre partite.

I Los Angeles Lakers demoliscono i Memphis Grizzlies per 120-91. I Grizzlies accelerano e vanno avanti nei primi miuti, da qui fino a metà del terzo quarto la partita diventa molto divertente e con capovolgimenti di fronte. Dalla seconda parte del terzo parziale i Lakers prendono la scena da protagonisti, lasciando solo le briciole agli orsi del Tennessee, che concludono il match con un parziale negativo pesantissimo.

Il grande attore della vittoria sui Grizzlies è per i lacustri Anthony Davis, che mette nel tabellino 40 punti e 20 rimbalzi, il più veloce di sempre a raggiungere queste due cifre, in poco più di 30 minuti; una prestazione così nella Los Angeles giallo-viola mancava dai tempi di Shaquille O’Neal. Nei Grizzlies, Jonas Valanciunas mette insieme 14 punti e 11 rimbalzi.

I Dallas Mavericks fanno il colpo sul parquet dei Denver Nuggets per 109-106. La partita è emozionante, senza padrone e con cambi di fronte continui, anche nei primi tre parziali, ma specialmente nei momenti chiave del quarto periodo. Per Denver sfuma l’occasione negli ultimi istanti di imbastire un’azione per cercare la tripla del pareggio, così Dallas si gode il suo terzo successo in quattro partite.

Per i Mavericks è la squadra che spicca: sono addirittura nove i giocatori in doppia cifra realizzativa (Doncic, Curry, Finney-Smith, Porzingis più i panchinari Kleber, Hardaway Jr., Wright, Brunson, Jackson). Nei Nuggets, alla prima sconfitta stagionale, Paul Millsap marca 23 punti e 8 rimbalzi, Nikola Jokic realizza una tripla doppia precisa da 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

I Miami Heat sconfiggono gli Atlanta Hawks per 112-97: i primi quindici minuti della partita vedono gli Heat quasi sempre avanti con un modesto margine di vantaggio, prima dell’intervallo la squadra della Florida incrementa decisamente il suo margine e la compagine di Atlanta non trova più lo spazio per risalire la china, arrendendosi ad una sconfitta meritata, tanto quanto il successo per Miami.

Il rookie di Miami, Tyler Herro, si dimostra uno dei giovani più interessanti di questa stagione, segnando dalla panchina 29 punti e 7 rimbalzi, con Jimmy Butler che esordisce con i nero-rossi con 21 punti e 5 rimbalzi. Negli Hawks tutti bocciati in questa prova, tranne John Collins, autore di 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.