NBA, 29 gennaio 2020: gli Spurs piegano i Jazz, i Trail Blazers abbattono i Rockets

Nella notte della NBA di mercoledì 29 gennaio 2020 si sono giocati sei incontri.

I San Antonio Spurs sconfiggono gli Utah Jazz per 127-120: partita molto coinvolgente, con San Antonio che interpreta la parte della protagonista in campo, giocando fluidamente e reggendo ottimamente all’impatto dei Jazz, in un grande momento, che le provano tutte per ribaltare l’incontro. Per gli Spurs c’è DeMar DeRozan che somma 38 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, per i Jazz Donovan Mitchell ripone un totale di 31 punti e 4 assist.

I Portland Trail Blazers abbattono gli Houston Rockets per 125-112: il primo tempo convincente dei Rockets si esaurisce già negli ultimi minuti prima della pausa lungo, con i Blazers che piazzano il sorpasso e disputano un secondo tempo eccellente, arrivando a riportarsi nei pressi della zona playoff, con Damian Lillard sempre letale, tripla doppia da 36 punti, 11 assist e 10 rimbalzi; nei Rockets Russell Westbrook concilia 39 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

Gli Indiana Pacers sconfiggono al supplementare i Chicago Bulls per 115-106: il ritorno della stella dei Pacers Victor Oladipo è l’occasione giusta per mettere in scena una partita aperta e molto competitiva, con tanto di overtime, aggiudicatosi dai padroni di casa, a caccia del quarto posto ad Est occupato dai Celtics. T.J. Warren ottiene per Indiana 25 punti e 4 rimbalzi, per Chicago Zach LaVine trova 20 punti, 9 assist e 4 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder dominano in casa dei Sacramento Kings per 120-100 portando il margine tra le due squadre a crescere sempre di più fino a giocare un secondo tempo esplosivo, folgorante e distruttivo nei confonti dei Kings, molto disorientati. Per Oklahoma City Dennis Schroder dalla panchina combina 24 punti, 9 assist e 4 rimbalzi, nei Kings Bogdan Bogdanovic compone 23 punti e 5 rimbalzi.

I Brooklyn Nets regolano i Detroit Pistons per 125-115 prendendosi un buon primo quarto, lasciandosi superare dai pistoni nel corso del secondo periodo e dal terzo quarto in poi ritrovando una vena realizzativa efficace che mette alle corde i Pistons, spesso troppo sofferenti nei secondi tempi di questa stagione. Per Brooklyn Spencer Dinwiddie dalla panchina marca 28 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, per Detroit Derrick Rose affranca 22 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

I Memphis Grizzlies travolgono in trasferta i New York Knicks per 127-106 dando adito ad una partita dinamica da ambo le parti nel corso del primo tempo, per poi scrivere nella ripresa una corsa verso il traguardo velocissima, con New York che rimane subito indietro e sconfitta. Per Memphis Dillon Brooks concretizza 27 punti, per i Knicks Julius Randle raccoglie 16 punti, 14 rimbalzi e 6 assist.