NBA, 29 agosto 2020: Lakers e Bucks vanno alle semifinali di conference, i Rockets distruggono i Thunder

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di sabato 29 agosto 2020 si sono disputate tre partite del primo turno.

I Los Angeles Lakers battono i Portland Trail Blazers per 131-122: nella notte in cui la NBA riprende dopo tre giorni di stop per protestare contro il razzismo, i lacustri orchestrano un secondo tempo perfetto, e quando i Blazers provano a rifarsi avanti, Los Angeles preme sull’acceleratore e conquista vittoria e serie per 4-1, trovando in semifinale di conference la vincente di Houston Rockets – Oklahoma City Thunder.

Nei Lakers, Anthony Davis è stellare con 43 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, anche LeBron James splende con una tripla doppia da 36 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. Nei Trail Blazers, CJ McCollum completa 36 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, Carmelo Anthony offre 27 punti e 7 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks sconfiggono gli Orlando Magic per 118-104: i Bucks volano letteralmente, fino a quando Orlando rimonta in modo eccezionale fino al 96-93 ancora a favore dei verdi, ma con un quarto ancora da giocare. Qui Milwaukee infila una serie di triple e canestri che congela la speranza di Orlando di tornare nella serie. Milwaukee vince la serie per 4-1 ed incontrerà i Miami Heat nella semifinale di conference.

Per i Bucks, Giannis Antetokounmpo ricama 28 punti, 17 rimbalzi e 3 assist, Khris Middleton fa suoi 21 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Nei Magic, Nikola Vucevic realizza 22 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, Evan Fournier accentra 18 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

Gli Houston Rockets polverizzano gli Oklahoma City Thunder per 114-80: la presenza contemporanea di Harden e Westbrook nei Rockets galvanizza la squadra del Texas, con un primo tempo buono e con la ripresa da soli protagonisti in campo, rivelando i punti deboli dei pur ottimi Thunder, ma completamente fuori partita nell’occasione. Houston guadagna un decisivo vantaggio di 3-2 nella serie.

Per i Rockets, James Harden offre il suo solito straordinario contributo da 31 punti e 5 assist, Robert Covington assembla 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Nei Thunder, Chris Paul marca 16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, Dennis Schroder dalla panchina trova 19 punti.