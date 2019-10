NBA, 28 ottobre 2019: gli Spurs stendono i Trail Blazers, i Rockets battono i Thunder. Tutte le partite

Nella notte della NBA di lunedì 28 ottobre 2019 si sono disputati undici incontri.

I San Antonio Spurs sconfiggono i Portland Trail Blazers per 113-110: il primo tempo di grande carica dei Blazers è solo un’illusione per la squadra dell’Oregon, che subisce un pesante parziale nel terzo quarto; nel finale la stessa squadra prova a rimontare, ma gli Spurs incamerano la terza vittoria su tre con merito. Per San Antonio DeMar DeRozan centra 27 punti e 7 rimbalzi, per Portland Damian Lillard marca 28 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Gli Houston Rockets superano gli Oklahoma City Thunder per 116-112; i Thunder interpretano al meglio il primo quarto, guadagnando ben quindici punti di margine, che si volatilizzano con lo scorrere dei minuti; i Rockets, con James Harden mattatore (40 punti, 7 assist e 3 rimbalzi), trovano la testa della partita e marcano la seconda vittoria stagionale, mentre i Thunder vanno a una vittoria e tre sconfitte, con Shai Gilgeous-Alexander che ottiene 22 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

I Los Angeles Clippers regolano i Charlotte Hornets per 111-96. Primo quarto a favore dei Clippers, secondo parziale coraggioso ed intenso degli Hornets, quindi un secondo tempo di chiara marca losangelina, che riprende il cammino vittorioso dopo la sconfitta subita con i Suns. Nei Clippers Kawhi Leonard domina con 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, negli Hornets Terry Rozier si prende 17 punti e 3 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Milwaukee Bucks superano i Cleveland Cavaliers per 129-112, con l’atteggiamento giusto che permette loro di gestire al meglio l’incontro, contenendo gli attacchi avversari e segnando con un’ottimale percentuale a canestro (52,2%), approfittando anche dell’inesperienza di una squadra avversaria piuttosto giovane. Milwuakee dà spazio a Khris Middleton che accumula 21 punti e 8 rimbalzi, per i Cavs Tristan Thompson firma 17 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.

Gli Utah Jazz hanno la meglio in trasferta dei Phoenix Suns per 96-95: la sfida è molto tirata, sempre incerta e nel finale mostra il meglio di sé, con i Jazz che sfruttano al meglio gli ultimi secondi ed ottengono un successo non scontato contro dei discreti Suns; nella squadra dello Utah Bojan Bogdanovic marca 29 punti e 5 rimbalzi, per Phoenix Devin Booker mette a referto 21 punti e 3 rimbalzi.

I Toronto Raptors mettono all’angolo gli Orlando Magic per 104-95. I campioni in carica affrontano con determinazione la squadra incontrata lo scorso anno all’inizio del loro cammino vincente, al primo turno dei playoff, tenendo un vantaggio oltre i dieci punti per tre quarti di gara, per farsi quindi rimontare e nel finale prendersi ancora la leadership. Gara divertente, con un finale intenso, che dò modo a Toronto di andare a tre vittorie ed una sconfitta ed a Kyle Lowry di centrare 26 punti, 6 assist e 5 rimbalzi. Per i Magic Johnathan Isaac marca 24 punti e 7 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers trionfano sul campo degli Atlanta Hawks per 105-103: nel quarto periodo il risultato non trova un padrone, deciso poi negli ultimi due minuti con il mini allungo degli ospiti, ancora a punteggio pieno, che nelle loro fila hanno un grande Joel Embiid da 36 punti, 13 rimbalzi e 5 assist; per Atlanta Trae Young fa suoi 25 punti, 9 assist e 4 rimbalzi.

I Denver Nuggets hanno la meglio fuori casa dei Sacramento Kings per 104-95. Stavolta Sacramento regge meglio l’impatto degli avversari rispetto agli incontri precedenti, ma la rimonta sui 12 punti massimi conquistati da Denver non riesce e per la squadra della capitale californiana arriva la quarta sconfitta consecutiva, nonostante i 24 punti e 13 rimbalzi dalla panchina di Richaun Holmes. Per Denver sono tre vittorie su tre e Jamal Murray fissa 18 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Detroit Pistons fanno fuori gli Indiana Pacers per 96-94, rischiando di perdere una partita in gran parte dominata, con un finale scialbo, che garantisce però la conquista della vittoria. Nei Pistons Andre Drummond raccoglie 18 punti e 18 rimbalzi, mentre Indiana, ancora a secco di successi, raccoglie con Domantas Sabonis 21 punti e 14 rimbalzi.

I Golden State Warriors travolgono fuori casa i New Orleans Pelicans per 134-123: due squadre dalle ottime prospettive si affrontano a zero successi a testa, con entrambe che mostrano difese traballanti, ma con i Warriors che mettono in luce il solito attacco straordinario. Per Golden State Stephen Curry accumula 26 punti, 11 assist e 3 rimbalzi, nei Pelicans Brandon Ingram sigla 27 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

I New York Knicks sconfiggono i Chicago Bulls per 105-98: prima vittoria stagionale dei newyorkesi, che trovano il vantaggio solo negli ultimi due minuti e con carattere si portano a casa la sfida, mentre i Bulls hanno grandi rimpianti per aver gettato alle ortiche l’intera buona prestazione. Per New York RJ Barrett realizza 19 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, nei Bulls Wendell Carter Jr. iscrive nel tabellino 20 punti e 10 rimbalzi.