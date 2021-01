NBA, 28 gennaio 2021: i Clippers la spuntano sul campo degli Heat, i Pistons battono i Lakers

Nella notte della NBA di giovedì 28 gennaio 2021 si sono giocati quattro incontri.

I Los Angeles Clippers vincono sul campo dei Miami Heat per 109-105: il primo tempo stavolta pare volgere bene a favore di Miami, che piano piano però perde terreno e viene risucchiata quasi al pareggio prima dell’intervallo, ciò che avviene nella ripresa, con il sorpasso dei Clippers, ma anche gli Heat provano ad avvicinarsi al pareggio e sfiorano la conquista di giocare il tempo supplementare.

Per i Clippers, Reggie Jackson assembla 16 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, Nicolas Batum totalizza 18 punti e 6 rimbalzi. Per Miami, Bam Adebayo sistema nel tabellino 16 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, Tyler Herro fa suoi 19 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

I Detroit Pistons travolgono i Los Angeles Lakers per 107-92: nel più classico dei testacoda i Pistons dapprima lottano alla pari contro una delle squadre in vetta alla classifica, poi sorprendono nel quarto parziale gli avversari con delle strisce di realizzazioni micidiali anche per i campioni in carica, che non approfittano del divario in classifica per conquistare questo successo. Per Detroit, Blake Griffin impianta 23 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, per i lacustri, LeBron James addiziona 22 punti, 10 assist e 7 rimbalzi.

I Phoenix Suns distruggono i Golden State Warriors per 114-93: nella prima parte della partita la gara non ha un padrone e l’esito finale è imprevedibile, tra due contendenti vicine nel centro della classifica, il secondo tempo è un affare dei Suns, che trovano gioco e veolcità che stramazzano al suolo i guerrieri. Per Phoenix, Frank Kaminsky introduce 12 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, per Golden State, Stephen Curry realizza 27 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.

Gli Houston Rockets fermano i Portland Trail Blazers per 104-101: dopo alcune gare negative, con il gruppo che sentiva la mancanza di Harden nel gioco, i Rockets hanno ritrovato motivazioni e vitalità, caratteristiche fondamentali per battere questi Trail Blazers, con una grande battaglia negli ultimi minuti ed una classifica che inizia ad assumere toni confortanti. Per Houston, Victor Oladipo guadagna 25 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, per Portland, Damian Lillard segna 30 punti, 9 assist e 4 rimbalzi.