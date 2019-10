NBA, 27 ottobre 2019: Timberwolves incontenibili, Heat sconfitti. Tutte le partite

Nella notte della NBA di domenica 27 ottobre 2019 si sono giocate cinque partite.

I Minnesota Timberwolves battono i Miami Heat per 116-109. La vocazione offensiva dei Wolves si esprime al meglio nel primo quarto (36 punti realizzati), Miami esce alla lontana e pare condurre con discreta autorevolezza la partita fino al traguardo; nel finale ritornano improvvisamente i lupi invernali che spengono con furore le ambizioni dei caldi di Miami, prendendosi il terzo successo su tre. Karl-Anthony Towns prosegue nel suo momento d’oro timbrando 23 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, negli Heat Kendirck Nunn centra 25 punti e 4 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies prendono il successo al supplementare sui Brooklyn Nets per 134-133. La conduzione di gara dei Grizzlies viene bloccata dai giocatori di Brooklyn a cavallo dell’intervallo, quindi Brooklyn va avanti ma non trova l’allungo. Si giunge al supplementare e Memphis conquista il successo impedendo ai Nets di trovare il canestro della vittoria. Nei Grizzlies Ja Morant trova la prima prestazione da fenomeno in carriera con 30 punti, 9 assist e 4 rimbalzi, nei Nets Kyrie Irving domina con 37 punti, 7 assist e 7 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder annullano i Golden State Warriors per 120-92. Thunder tutti all’attacco e Warriors mai in partita; all’intervallo il punteggio recita un chiaro 70-37 per i tuoni, che poi arrivano fino a 42 punti di vantaggio, chiudendo in scioltezza. Per Oklahoma City c’è Dennis Schroder che dalla panchina raccoglie 22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, nei Warriors Stephen Curry si salva con 23 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.

I Los Angeles Lakers stendono i Charlotte Hornets per 120-101. Gli Hornets sono ancora a portata di vittoria fino al terzo quarto, a pochissimi punti di ritardo rispetto ai Lakers, quindi arriva la fuga dei giallo-viola, che chiudono con un ampio scarto a proprio favore. Anthony Davis si presenta bene per i Lakers con 29 punti, 14 rimbalzi e 3 assist, negli Hornets Miles Bridges inanella 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

I Portland Trail Blazers sconfiggono fuori casa i Dallas Mavericks per 121-119. Portland non si arrende nonostante nei primi tre quarti sia distante dagli avversari, infatti con grinta dà vita ad un finale molto vivace che premia la squadra in bianco-rosso-nero, togliendo al contrario la possibilità ai Mavs di vincere tre partite su tre. Nei Trail Blazers CJ McCollum sfonda con 35 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, per Dallas Kristaps Porzingis firma 32 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.