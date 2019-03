NBA, 27 marzo 2019: ritorno di fiamma dei Thunder e Pacers spediti a casa a mani vuote.

Nella notte della NBA di mercoledì 27 marzo 2019 si sono giocate cinque gare.

Gli Oklahoma City Thunder battono gli Indiana Pacers per 107-99: la gara culmina nel massimo dello spettacolo a metà del tempo di gioco, quando Oklahoma City pesca un bruciante 24-0 di parziale in soli sette minuti che cuoce a dovere i Pacers, che da squadra in vantaggio si ritrovano, fino a fine incontro, vittima di una sconfitta che diventa inevitabile. Per i Thunder Paul George domina il tabellino della squadra con 31 punti e 4 rimbalzi, solo tre vittorie nelle ultime dieci gare per Indiana, comunque sempre quarta nella Eastern Conference.

I Golden State Warriors vincono in casa dei Memphis Grizzlies per 118-103. La tenacia di Memphis rende vane le speranze di Golden State di avere in mano le sorti della gara sin dall’inizio, serve un quarto periodo molto concreto e produttivo per i giocatori della Baia per far desistere la difesa degli avversari. Ritorno al primo posto solitario ad Ovest per Golden State, con Stephen Curry che centra 28 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, nei Grizzlies Jonas Valanciunas realizza 27 punti e 13 rimbalzi.

NBA: le altre gare

I Portland Trail Blazers ribaltano fuori casa i Chicago Bulls per 118-98: dopo il primo quarto il vantaggio dei pionieri dell’Oregon supera già i venti punti, Chicago non si riprende ed alla squadra in bianco-rosso-nero basta gestire le giocate e le energie sino al termine dell’incontro, con un grande terzo posto nella Western Conference e con Seth Curry che marca dalla panchina 20 punti e 3 rimbalzi, mentre Shaquille Harrison ottiene per i Bulls 21 punti e 10 rimbalzi.

Gli Utah Jazz mandano ko i Los Angeles Lakers per 115-100: ottava vittoria su dieci incontro per i Jazz, che nel primo tempo si portano avanti con costanza e nella ripresa aumentano il punteggio, tenendo lontani i Lakers da ogni velleità di rimonta. Rudy Gobert si conferma protagonista per i jazzisti con 22 punti e 11 rimbalzi realizzati, nei losangelini Kyle Kuzma fissa uno score da 21 punti.

I Washington Wizards marcano il successo in casa dei Phoenix Suns per 124-121, ma il protagonista è di nuovo Devin Booker che, seppur vede la sua squadra sconfitta, risulta devastante per gli avversari, segnando l’ennesima prestazione da fuoriclasse assoluto con 50 punti, 10 rimbalzi e 4 assist fissati nel tabellino. Per i Wizards, che ritrovano la vittoria, Jabari Parker centra dalla panchina 28 punti, 15 rimbalzi e 3 assist.