NBA, 27 gennaio 2020: dominio dei Rockets in casa dei Jazz, i Mavericks sconfiggono fuori casa i Thunder

Nella notte della NBA di lunedì 27 gennaio 2020 si sono disputati sei incontri.

Gli Houston Rockets vincono fuori casa contro gli Utah Jazz per 126-117: incontro giocato con il baricentro molto alto verso il canestro e a determinare il perdurante vantaggio dei Rockets nell’incontro c’è sicuramente Eric Gordon, che disputa una partita eccezionale mettendo insieme un totale pazzesco di 50 punti, 6 rimbalzi e 3 assist; per i Jazz, le cui vittorie consecutive trovano uno stop, Donovan Mitchell fissa 36 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.

I Dallas Mavericks vincono sul campo degli Oklahoma City Thunder per 107-97: in casa di una delle squadre più forti del momento, i Mavericks fanno una gran bella figura, riuscendo a tenere distanti dal pareggio gli avversari quasi fin da subito, trovando una vittoria che concede loro di rimanere appaiati ai Rockets al quinto posto ad Ovest. Per Dallas Luka Doncic mette insieme 29 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, per i Thunder Dennis Schroder trova 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

I Miami Heat distruggono gli Orlando Magic per 113-92: il derby della Florida vede i favoriti, gli Heat, sottomettere i Magic nella maniera più totale, mostrando una differenza che è parificabile più o meno a quella in classifica fra le due contendenti. Negli Heat Bam Adebayo sistema una tripla doppia da 20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, nei Magic prova sottotono di titolari e riserve.

I Chicago Bulls battono di un soffio i San Antonio Spurs per 110-109: partita sempre equilibrata e DeMar DeRozan trova a due decimi di secondo dalla fine due tiri liberi utili per pareggiare: il primo entra, il secondo è sbagliato e condanna gli speroni texani alla sconfitta. I Bulls si approssimano sempre più ai Nets ad Est e Zach LaVine marca 23 punti e 6 rimbalzi, per San Antonio DeMar DeRozan raccoglie 36 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

I Sacramento Kings battono al supplementare in trasferta i Minnesota Timberwolves per 133-129 distruggendo i 27 punti di margine massimi dei Timberwolves prima della fine della gara, con il supplementare che regala ai Kings una grande vittoria che è un’impresa a tutti gli effetti, dopo essere praticamente risultati quasi sconfitti nel terzo quarto. Per Sacramento De’Aaron Fox connette 22 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, 10 ko di fila per Minnesota con Andrew Wiggins che dispone 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

I Cleveland Cavaliers fanno il colpo in casa dei Detroit Pistons per 115-100: anche stavolta i Pistons non riescono a dare continuità ad una serie di vittorie, Cleveland dal secondo quarto si dimostra più efficace e nel secondo tempo amplia il distacco dai pistoni del Michigan. Per Cleveland Kevin Love usufruisce di 20 punti e 7 rimbalzi, nei Pistons Andre Drummond totalizza 15 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.