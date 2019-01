NBA, 27 gennaio 2019: i Thunder congelano il dominio Bucks. Tutte le partite

Nella notte della NBA di domenica 27 gennaio 2019 si sono giocate nove partite.

Gli Oklahoma City Thunder battono i Milwaukee Bucks per 118-112: solo nei primi minuti i verdi del Wisconsin riescono a dominare, poi i Thunder prendono campo, un buon vantaggio ed una partita piuttosto tranquilla da portare a termine. Paul George porta i Thunder, ora a 31 vinte e 18 perse, a vincere con una prova di 36 punti, 13 rimbalzi e 3 assist. Milwaukee rimane prima ma interrompe la striscia di vittorie, con Giannis Antetokounmpo costante nel rendimento con 27 punti, 18 rimbalzi e 4 assist.

Gli Houston Rockets stoppano gli Orlando Magic con il risultato di 103-98: i Magic perdono la gara nel finale, fino a quel punto condotta con maestria e con una certa superiorità; Houston diventa letale nel finale ed il suo fenomeno, James Harden, stupisce di nuovo con ben 40 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, con i Rockets sempre più vicini alle prime posizioni. I Magic si allontanano ulteriormente dalla zona playoff.

NBA: le altre partite della notte

I Toronto Raptors vincono sul parquet dei Dallas Mavericks per 123-120, al termine di una disputa senza esclusione di colpi e con un finale molto vivace, con i Mavs che non riescono a difendere il loro margine e con Toronto che guadagna una vittoria sui Bucks, avvicinandosi alla vetta. Toronto mostra tra i suoi Kawhi Leonard con 33 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, mentre nei Mavericks Luka Doncic è fenomenale con una tripla doppia (l’unico teenager a realizzarne due in NBA) con 35 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Gli Utah Jazz travolgono fuori casa i Minnesota Timberwolves per 125-111, prendendo però la via della vittoria solo nell’ultimo quarto, con Minnesota che si è resa partecipe a più riprese di varie rimonte del punteggio, senza finalizzare. Utah vola a 29 vittorie e 22 sconfitte e Donovan Mitchell centra un totale di 29 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. I Timberwolves perdono terreno nella lotta per la postseason.

I Los Angeles Clippers regolano i Sacramento Kings per 122-108. I Clippers veleggiano forte fin dal primo quarto, il margine sugli avversari muta sempre tra gli otto ed i venticinque punti, ma i Kings non rientrano mai in partita, permettendo a Los Angeles di gestire e vincere per rilanciarsi. Scontro diretto per le ultime piazze playoff vinto nettamente dai Clippers, i quali guadagnano terreno su Sacramento.

I San Antonio Spurs stendono i Washington Wizards per un totale di 132-119: partita in pieno equilibrio nel primo tempo, nel secondo gli Spurs guadagnano sempre più terreno con il passare dei minuti e vincono centrando la loro 29esima vittoria a fronte di 22 sconfitte, e sono nel treno delle inseguitrici ad Ovest dei Warriors e dei Nuggets. I Wizards sono a più di due vittorie di distanza dalla zona verde.

I Los Angeles Lakers battono i Phoenix Suns per 116-102, stendendo l’ultima nella Western Conference senza mai regalare ai Suns il pallino del gioco. Ivica Zubac gioca una signora partita, firmando 24 punti e 16 rimbalzi per i lacustri, i soli dell’Arizona sono vicinissimi all’ultima posizione assoluta in classifica.

I Miami Heat si impongono sul terreno dei New York Knicks per 106-97: New York raggiunge il pareggio a tre minuti dalla fine, sperando in una bella vittoria in rimonta, ma Miami dimostra il suo gioco superiore su quello dei newyorkesi alla zuava ed in poco tempo guadagnano i nove punti che li portano al successo. Quelli caldi della Florida firmano la seconda vittoria consecutiva.

I Cleveland Cavaliers vincono in casa dei Chicago Bulls per 104-101. Due squadre in crisi totale danno vita ad un incontro gradevole e dal finale incredibilmente imprevedibile, che regala ai Cavs il successo per cancellare la propria dimenticabile striscia di sconfitte. Malissimo Chicago, alla nona sconfitta nelle ultime dieci partite.