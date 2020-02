NBA, 27 febbraio 2020: Lakers straripanti sul parquet dei Warriors, i Thunder bloccano i Kings

Nella notte della NBA di giovedì 27 febbraio 2020 si sono disputati quattro incontri.

I Los Angeles Lakers straripano sul parquet dei Golden State Warriors per 116-86: la sfida si tiene sull’equilibrio e su un ottimo livello nel primo tempo, prima che i Lakers demoliscano canestro dopo canestro quelli che furono i grandi Warriors dell’ultimo quinquennio, all’ottava sconfitta consecutiva e sempre più sul fondo della graduatoria.

I Lakers ottengono sette successi consecutivi e Anthony Davis trova 23 punti e 6 rimbalzi, mentre Kyle Kuzma compone partendo dalla panchina 18 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Per i guerrieri Eric Paschall parte come riserva ed incasella 23 punti e 3 rimbalzi, Jordan Poole raccoglie 18 punti e 8 assist.

Gli Oklahoma City Thunder piegano i Sacramento Kings per 112-108 nel corso di una sfida accesa, con un dominio dei re californiani che pareva quasi intoccabile, raggiunti i 19 punti di margine, non abbastanza per questi Thunder, in formissima e tra le migliori squadre come gioco nell’intera stagione. Così Oklahoma City ottiene la quinta vittoria consecutiva con Danilo Gallinari fantastico da 24 punti e 6 rimbalzi, per i Kings Harrison Barnes si prende 21 punti, 5 assist e 3 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers mettono ko i Portland Trail Blazers per 106-100: i primi tre quarti risultano equilibratissimi, nessuno riesce a prendere il largo, il quarto periodo non si discosta molto da questa tipologia di gara, ma Indiana mette un piccolo allungo sufficiente per arrivare per primi e vincendo con Domantas Sabonis che assembla 20 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, per i Trail Blazers CJ McCollum impone 28 punti, 8 assist e 3 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers battono i New York Knicks per 115-106 guidando dal primo minuto, con solo leggeri alti e bassi e con un gioco superiore rispetto a quello dei Knicks, i quali continuano ad annaspare e vedono avvicinarsi, per l’ennesima stagione, l’ultima posizione della Eastern Conference. Per i 76ers Tobias Harris circoscrive 34 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, per New York Juluis Randle totalizza 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assit.