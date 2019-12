NBA, 27 dicembre 2019: i Miami Heat sconfiggono all’ultimo gli Indiana Pacers, i Bucks travolgono gli Hawks

Nella notte della NBA di venerdì 27 dicembre 2019 si sono giocate sei gare.

I Miami Heat sconfiggono all’ultimo gli Indiana Pacers per 113-112 grazie ad una conclusione vincente in area di Goran Dragic ad otto secondi dalla fine. Indiana prova a piazzare il colpo del sorpasso nel tempo restante senza riuscirci. Miami mantiene il terzo posto nella Eastern Conference con 23 vittorie e 8 sconfitte, con Bam Adebayo che mette insieme 18 punti, 15 rimbalzi e 6 assist; per Indiana, ora sesta, Aaron Holiday totalizza 17 punti, 9 assist e 3 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks stravincono in casa degli Atlanta Hawks per 112-86: dopo la sconfitta natalizia contro i 76ers i Bucks ripartono immediatamente con una prestazione di ottimo livello, colpendo la fragilissima difesa di Atlanta, che cede dopo pochi minuti di gioco, lasciando spazio per tutte le conclusioni dei verdi. Nei Bucks, Khris Middleton segna 23 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, per gli Hawks Allen Crabbe dalla panchina piazza 20 punti e 4 rimbalzi.

Gli Orlando Magic fermano i Philadelphia 76ers per 98-97. Orlando comanda nel quarto periodo con un buon distacco peccando però di non chiudere le maglie difensive: il ritorno dei Sixers è dietro l’angolo, a tal punto che Embiid prova a piazzare addirittura la disperata tripla della possibile vittoria per Philadelphia, mancandola. Nei Magic, all’ottavo posto nella Eastern Conference, Aaron Gordon arrotonda 19 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, nei 76ers Tobias Harris centra 24 punti, 11 rimbalzi e 3 assist.

I Boston Celtics piegano i Cleveland Cavaliers per 129-117 toccando in tre occasioni un vantaggio superiore ai venti punti, fatto che impedisce ogni tentativo di recupero da parte dei vino-oro. I Celtics continuano a stupire, sempre secondi ad Est, con Jaylen Brown spettacolare che fissa 34 punti e 9 rimbalzi. Per Cleveland, Kevin Love accumula 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

Gli Oklahoma City Thunder superano in trasferta i Charlotte Hornets per 104-102 dopo un tempo suppplementare molto combattuto, come d’altronde un andamento dell’intera sfida mai con larghissimi margini tra le due contendenti. I Thunder trovano ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander in formissima con 27 punti e 4 rimbalzi; per Charlotte, Terry Rozier prende 26 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Golden State Warriors stendono i Phoenix Suns per 105-96 trovando la quarta vittoria consecutiva, restando pur sempre ultimi ad Ovest ma accorciando di molto la classifica dall’ultima piazza all’ottavo posto, valido per i playoff, nel giro di sole cinque vittorie. Per i Warriors, D’Angelo Russell mette in cascina 31 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, i Suns permangono in una crisi senza fine, ora con otto sconfitte di fila, con Devin Booker che trattiene 34 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.