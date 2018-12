NBA, 27 dicembre 2018: i Trail Blazers soffiano il successo in casa Warriors al supplementare

Nella notte della NBA di giovedì 27 dicembre 2018 si sono disputati cinque incontri.

I Portland Trail Blazers prevalgono di un soffio al supplementare in casa dei Golden State Warriors per 110-109. Senza un padrone, la partita arriva spedita e piuttosto fluidamente verso una situazione di totale parità: Stephen Curry segna direttamente da rimessa laterale nell’ultima occasione, ma ovviamente non è una mossa valida.

Si va al supplementare, Portland è avanti di un punto e Kevin Durant manca per i Warriors la conclusione della vittoria.

Portland occupa ora il sesto posto nella Western Conference e Jusuf Nurkic registra un totale di 27 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, per i Warriors Kevin Durant fa sua una tripla doppia da 26 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.

NBA, le altre gare della notte

Gli Houston Rockets sconfiggono i Boston Celtics per 127-113. James Harden completa il suo mese di dicembre da vero alieno con l’ennesima prova trascendentale (45 punti e 6 assist) e grazie a questo tocco di classe i Rockets comandano la sfida per quasi tutta la sua durata. Boston, al contrario, con una sconfitta abbastanza netta, scivola al quinto posto in classifica nella Eastern Conference.

I Philadelphia 76ers vincono sul parquet degli Utah Jazz per 114-97. Per la prima parte di gara è più Utah a farsi vedere con lucidità in zona offensiva, poi le statistiche dei Jazz crollano ed emerge al contrario il grande talento dei Sixers, padroni della gara e della situazione, che registeano sia un Joel Embiid stratosferico (23 punti, 15 rimbalzi e 6 assist) che un Ben Simmons da tripla doppia (13 punti, 14 rimbalzi e 12 assist).

I Sacramento Kings vincono sul filo di lana sui Los Angeles Lakers per 117-116. Dopo un buon avvio, i Kings lasciano il campo ai Lakers, che a quel punto paiono in grado di vincere la partita. I Kings rimontano proprio in tempo per prendersi la vittoria, lasciare Los Angeles a mani vuote e rimanere con grande foga incollati alla zona playoff.

I Milwaukee Bucks battono i New York Knicks per 112-96. Come nella gara di Natale giocata a New York, i Bucks non hanno particolari problemi a strappare la vittoria ed a conservare la seconda posizione nella Eastern Conference, a sole due vittorie dai Raptors capoclassifica. Giannis Antetokounmpo spicca un’altra volta su tutti i suoi compagni e dà ai Bucks 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist.