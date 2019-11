NBA, 26 novembre 2019: vittorie per Clippers e Nuggets su Mavericks e Wizards

Nella notte della NBA di martedì 26 novembre 2019 si sono giocate due partite.

I Los Angeles Clippers dominano sul parquet dei Dallas Mavericks per 114-99. Si comincia da un primo quarto equilibrato, che inizia a lanciare segnali chiari negli ultimi due minuti: i Clippers conducono per 34-27. Nel secondo parziale l’inerzia della partita prende una piega netta, la squadra di coach Rivers si rivela come da pronostico forte in difesa e limita l’attacco dei maverick, il vantaggio ora è di 62-46.

Nel terzo periodo l’inerzia della partita non muta di una virgola, i velieri di Los Angeles giocano in scioltezza ed i Mavs rispondono colpo su colpo, senza conquistare nessun parziale consistente: il punteggio si presenta sul 93-77 e l’ultimo parziale serve solo per decretare il successo meritato del gruppo losangelino, che con la vittoria per 114-99 lascia i Mavs a bocca asciutta dopo un periodo particolarmente positivo.

I Clippers veleggiano a 13 vittorie e 5 sconfitte e Kawhi Leonard fissa un totale di 28 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, Paul George acchiappa 26 punti e 4 rimbalzi. I Mavericks godono di 11 vittorie e 6 sconfitte, con Luka Doncic che segna 22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, e Kristaps Porzingis raccoglie 15 punti e 10 rimbalzi.

I Denver Nuggets battono i Washington Wizards per 117-104. La resistenza dei maghi della capitale dura per un quarto e mezzo, quindi le pepite del Colorado danno la svolta alla gara, ottengono un parziale decisamente pesante e già dalla metà del terzo quarto possono permettersi di gestire i ritmi di gioco nel modo più consono, impedendo ai Wizards di trovare lo spazio per infilare una striscia di canestri che possa dare il via ad una rimonta.

I Nuggets hanno 13 successi e 3 ko, per loro Will Barton combina 17 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, mentre Nikola Jokic fa suoi 8 punti, 20 rimbalzi e 5 assist. Per Washington, con cinque vittorie e dieci sconfitte, Jordan Mcrae ricalca dalla panchina 21 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, Bradley Beal realizza 14 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.