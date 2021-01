NBA, 26 gennaio 2021: gli Hawks fermano la marcia dei Clippers, successi netti di Jazz e Rockets

Nella notte della NBA di martedì 26 gennaio 2021 si sono disputate tre gare.

Gli Atlanta Hawks battono i Los Angeles Clippers per 108-99: per il primo tempo Los Angeles conduce senza trovare un modo di prevalere nettamente sugli ostici e talentuosi Hawks, che nel secondo tempo, lentamente ma inesorabilmente, conquistano terreno fino ad arrivare agli ultimi minuti prima della conclusione, momento in cui si conferma in modo definitivo il proprio successo.

Negli Hawks Trae Young è il protagonista della partita con 38 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, De’Andre Hunter firma 22 punti, 4 assist e 3 rimbalzi; per i Clippers, fermati nella loro corsa in vetta, Reggie Jackson inserisce nel tabellino 20 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, Serge Ibaka accumula 15 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Gli Utah Jazz abbattono i New York Knicks per 108-94: per due terzi della partita i Knicks conducono spavaldamente e con polso saldo, quando però i Jazz decidono di giocare veramente, il bel punteggio dei newyorkesi cede rapidamente ed avviene il sorpasso, che nel quarto periodo si traduce in un sostanziale dominio della franchigia dello Utah.

Nei Jazz, Rudy Gobert affina 18 punti e 19 rimbalzi, Mike Conley insacca 19 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. Per i Knicks, che iniziano a perdere terreno in classifica, Julius Randle colleziona 18 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, Austin Rivers dalla panchina trova un totale di 25 punti e 3 rimbalzi.

Gli Houston Rockets prevalgono sui Washington Wizards per 107-88: John Wall ritrova la sua ex squadra che ne ha contraddistinto la carriera e dà un buon contributo alla vittoria dei Rockets, che nel secondo tempo diventano spietati contro dei Wizards che, in questa occasione, hanno faticato moltissimo anche ad attaccare, loro punto indiscusso di forza. Per i Rockets, DeMarcus Cousins definisce 19 punti e 11 rimbalzi, per Washington, Bradley Beal continua a predicare nel deserto con ben 33 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.