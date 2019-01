NBA, 26 gennaio 2019: dominio Warriors e Celtics sconfitti in casa, i Nuggets battono i 76ers. Tutti gli incontri

Nella notte della NBA di sabato 26 gennaio 2019 si sono giocati cinque incontri.

I Golden State Warriors vincono sul campo dei Boston Celtics per 115-111: si è trattata di una gara molto divertente e di alto livello, senza padrone e molto combattuta. I Warriors approfittano di una distrazione della difesa dei Celtics dopo un libero sbagliato di Green (Warriors) per recuperare palla a rimbalzo: è l’episodio che decide la partita. Decima vittoria di fila per Golden State; Kevin Durant somma 33 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. I Celtics cedono e Kyrie Irving firma 32 punti, 10 assist e 6 rimbalzi.

I Denver Nuggets vincono contro i Philadelphia 76ers per 126-110: i Nuggets controllano molto bene la gara in un incrocio tra due squadre tra le più forti; i Sixers non trovano mai lo spazio per prendere il vantaggio e Denver si mette all’inseguimento dei Warriors. Nikola Jokic è il solito fenomeno nei Nuggets e si prende una tripla doppia da 32 punti, 18 rimbalzi e 10 assist; Philadelphia non ingrana e JJ Redick acchiappa 22 punti e 3 assist.

NBA: le altre partite

I Memphis Grizzlies fulminano gli Indiana Pacers per 106-103: il risultato non deve trarre in inganno, i Grizzlies hanno dominato e non hanno mai lasciato spazio ad Indiana, che ha tentato una rimonta solo quando non c’era più tempo; l’assenza di Oladipo tra le file dei battistrada si è fatta subito sentire, mentre gli orsi del Tennessee carpiscono un successo che mancava da troppo tempo.

I Portland Trail Blazers regolano gli Atlanta Hawks per 120-111: Atlanta è viva e nel secondo quarto si affaccia avanti nel punteggio; Portland, seppur con alti e bassi, nella ripresa interpreta meglio la partita e fissa la propria quarta posizione nella Western Conference; CJ McCollum è autore di una tripla doppia per i pionieri con 28 punti, 10 assist e 10 rimbalzi; per Atlanta Trae Young gioca bene ed intasca 30 punti e 8 assist.

I San Antonio Spurs superano fuori casa i New Orleans Pelicans per un totale di 126-114, grazie ad un secondo tempo concreto, che ha permesso poche volte all’attacco dei pellicani di poter essere continuo e pericoloso. Gli speroni texani vanno a 28 vittorie e 22 sconfitte e LaMarcus Aldridge assume un totale di 28 punti e 12 rimbalzi, che vanificano l’ottima gara di Jahlil Okafor per New Orleans, con 24 punti e 15 rimbalzi sistemati a fine gara.