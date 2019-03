NBA, 25 marzo 2019: Trail Blazers, vittoria amara dopo 2 overtime contro i Nets: grave infortunio per Nurkic

Nella notte della NBA di lunedì 25 marzo 2019 si sono disputati quattro incontri.

I Portland Trail Blazers vincono dopo due tempi supplementari sui Brooklyn Nets per 148-144: partita ad altissimo punteggio già sin dal primo tempo, nel secondo le squadre si scatenano e danno vita ad una grandissima gara, possesso dopo possesso fino a giungere al supplementare sul 120-120. Il primo supplementare non cambia gli equilibri in campo e si va avanti sul 132-132.

Il secondo supplementare comincia con il dramma di Jusuf Nurkic: caviglia spezzata e stagione finita con lo shock dei giocatori e del pubblico. I Blazers riescono a portare a casa la vittoria da dedicare al compagno infortunato e proprio Nurkic risulta il migliore in campo con un totale di 32 punti, 16 rimbalzi e 5 assist. Per i Brooklyn Nets c’è un grande D’Angelo Russell con 39 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

NBA: le altre partite

Gli Utah Jazz travolgono i Phoenix Suns per 125-92: la partita segna un record per un giocatore della squadra sconfitta, infatti Devin Booker, dei Suns, si dimostra fenomenale e registra 59 punti, 4 assist e 4 rimbalzi, con il resto della squadra che segna solo 33 punti: è record per un giocatore che segna 50 o più punti con soli 92 punti globali realizzati dalla squadra, e alla pari con fenomeni del calibro di Jordan e Robinson, per aver segnato 50 o più punti senza altri compagni con 10 o più punti segnati. Tutto facile invece per i Jazz, la vittoria è quasi una formalità, con Rudy Gobert che ottiene 27 punti e 10 rimbalzi.

Gli Orlando Magic sconfiggono alla grande i Philadelphia 76ers per 119-98: Orlando è con l’acqua alla gola, sono le ultime partite per rientrare in zona playoff e tira fuori gli artigli, quelli che non mostra Philadelphia, che nella ripresa si scioglie. Orlando è ad un passo dai Miami Heat, vicinissimo ai playoff, con Nikola Vucevic che firma 28 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, per Philadelphia Joel Embiid iscrive 20 punti e 10 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies battono gli Oklahoma City Thunder per 115-103. Memphis è avanti sin dai primi istanti con un bel margine, Oklahoma City ottiene un vantaggio minimo solo per poco più di un minuto, poi i Grizzlies si impongono con relativa scioltezza, con in luce un Bruno Caboclo da 24 punti e 11 rimbalzi, per i Thunder, ora addirittura ottavi ad Ovest, Paul George marca 30 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.