NBA, 25 gennaio 2019: i Rockets sconfiggono Toronto, Milwaukee passa contro Charlotte. Tutte le sfide

Nella notte della NBA di venerdì 25 gennaio 2019 si sono giocate dieci sfide.

Gli Houston Rockets sconfiggono i Toronto Raptors per 121-119: Houston gioca una grande partita fino a tre minuti dalla fine, poi però cade in un finale folle in cui difende male, perde palloni sciocchi e gestisce malissimo il tempo ed il cronometro dei 24 secondi. Ne esce che Toronto sbaglia la conclusione della vittoria e Houston si salva per un soffio. James Harden centra la ventiduesima prestazione di fila con 30 o più punti messi a referto, timbrando 35 punti e 7 assist, mentre Kawhi Leonard per Toronto centra 32 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

I Milwaukee Bucks sbaragliano i Charlotte Hornets per 108-99: ci vogliono tre quarti e mezzo affinché i Bucks conquistino il vantaggio ma, una volta ottenuto, non lo mollano più, lo incrementano e vincono la sesta partita consecutiva. Milwaukee fa crescere il proprio distacco, rendendo forte la posizione da capolista; Giannis Antetokounmpo si prende 34 punti, 14 rimbalzi e 3 assist, Charlotte arretra e rischia di perdere la posizione da postseason.

I Denver Nuggets distruggono i Phoenix Suns per 132-95: compito estremamente semplice per Denver, che nel secondo tempo doma come vuole i poveri Suns, in gravissima difficoltà, mettendo a segno quasi tutte le giocate portate nell’area degli avversari. Denver torna a vincere, mantiene il secondo posto ad Ovest, dall’altra parte continua il calvario di Phoenix, alla settima sconfitta consecutiva.

NBA: gli altri incontri

Gli Utah Jazz superano i Minnesota Timberwolves per 106-102: Utah spreca il grande vantaggio ottenuto e negli ultimi minuti vede riavvicinarsi gli avversari, che non riescono di poco ad arrivare almeno al pareggio. Utah, dopotutto, strappa il successo e viaggia molto forte in classifica. Donovan Mitchell mette insieme per Utah 24 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, contro i 33 punti, 10 rimbalzi e 4 assist di Karl-Anthony Towns per Minnesota.

I Brooklyn Nets proseguono il loro momento magico e sconfiggono i New York Knicks per 109-99: risulta decisivo il quarto periodo che porta il vantaggio di Brooklyn ad un buon quantitativo dopo una gara di sostanziale equilibrio. I Nets marcano la diciannovesima vittoria nelle ultime 24 gare. New York crolla al penultimo posto nella Western Conference.

I Los Angeles Clippers troneggiano sul campo dei Chicago Bulls per 106-101 e ricostruiscono un poco di vantaggio sui Lakers, noni ed i primi fuori dalla zona playoff. Gara buona, non certo perfetta, dei Clippers, che però possono contare su un Lou Williams da tripla doppia (31 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) e sul solito Tobias Harris, che raccoglie 29 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

I Washington Wizards sconfiggono in trasferta gli Orlando Magic per 95-91: il finale convulso di partita permette ad entrambe le contendenti di cercare di trionfare, ci riesce Washington, che si riprende dalla sconfitta della sera prima contro i Thunder, vincendo una partita decisiva per avanzare in classifica, lasciando indietro proprio i Magic.

I Dallas Mavericks centra il successo sui Detroit Pistons per 106-101. Luka Doncic, dopo un paio di prestazioni un po’ scarne, torna a splendere in un’annata fantastica e regala la vittoria ai Mavericks, con una prova da 32 punti, 8 assist e 8 rimbalzi, che spinge un po’ avanti la squadra texana in graduatoria. Detroit manca di continuità e lo dimostra anche questa partita.

I Sacramento Kings vincono sul parquet dei Memphis Grizzlies per 99-96: gara piena di equilibrio dal primo all’ultimo istante, con i Kings che si appropriano di un successo che li riavvicina alla zona verde, con i Clippers distanti solamente due vittorie da loro. Buona gara anche dei Grizzlies, che non basta però per fermare la crisi di risultati: ottava partita persa in serie.

I Miami Heat battono fuori casa i Cleveland Cavaliers per 100-94. Miami fatica più del previsto a gestire il finale di partita, tiene male un grande vantaggio e consente ai Cavs una parziale rimonta. Negli Heat, settimi ad Est, Justise Winslow si appropria di 27 punti e 7 rimbalzi.