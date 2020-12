NBA, 25 dicembre 2020: i Nets domano fuori casa i Celtics, i Lakers piegano i Mavericks

Nella notte della NBA di venerdì 25 dicembre 2020 si sono giocate cinque partite.

I Brooklyn Nets vincono fuori casa contro i Boston Celtics per 123-95: la partenza fa prevedere una gara aperta fino all’ultimo, ma non sarà così, perché dopo l’intervallo i Nets conquistano terreno e sfondano la difesa dei verdi, così a metà del quarto periodo la partita è già in cassaforte. I Nets bissano la vittoria ottenuta all’esordio e Kyrie Irving intabella 37 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, per Boston Jaylen Brown completa 27 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Lakers travolgono i Dallas Mavericks per 138-115. Dai primi minuti i Lakers cercano di gestire la gara al meglio e, seppur non scappando, riescono a tenere i maverick lontano dalla parità, quindi nel secondo tempo i giallo-viola legittimano in ampia maniera la vittoria, la prima in questa stagione appena cominciata. Nei Lakers c’è Anthony Davis con 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, per Dallas, Luka Doncic trova 27 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers conquistano il parquet dei Denver Nuggets per 121-108: da subito i Clippers imprimono un ritmo insostenibile da parte dei Nuggets, che non trovano un gioco idoneo a contenere la prepotenza degli avversari; nel corso del terzo quarto gli ospiti toccano i 24 punti di vantaggio e sostanzialmente la sfida si conclude a quel punto. Per i Clippers, Paul George sistema 23 punti, 9 assist e 5 rimbalzi, per Denver, Nikola Jokic stampa 24 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.

I Miami Heat battono i New Orleans Pelicans per 111-98. Buon primo quarto conquistato da New Orleans, il periodo successivo di Miami è impressionante, in cui la partita si ribalta. Nel secondo tempo i Pelicans provano a tornare in gioco, arrivando a poche lunghezze dal pareggio nel quarto conclusivo, senza riuscirci. Per Miami, Goran Dragic somma 18 punti e 9 assist, per New Orleans, Zion Williamson si prende 32 punti e 14 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks distruggono i Golden State Warriors per 138-99. I Bucks sono in partita fin dall’avvio, i Warriors mostrano già le difficoltà notate all’esordio contro Brooklyn, ma è la ripresa che vede affondare il sistema difensivo dei californiani, sotto il peso dei Bucks, travolgenti con ogni loro effettivo. Per Milwaukee, Khris Middleton ottiene 31 punti, 5 assist e 4 rimbalzi, nei Warriors, Stephen Curry centra 19 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.