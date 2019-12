NBA, 25 dicembre 2019: i Clippers vincono ancora contro i Lakers, i 76ers distruggono i Bucks

Nella notte della NBA di mercoledì 25 dicembre 2019 si sono giocate cinque partite.

I Los Angeles Clippers sconfiggono fuori casa i Los Angeles Lakers per 111-106: tutte le star sul parquet natalizio losangelino, i Lakers si dimostrano più forti e sicuri per larghi tratti della partita, negli ultimi minuti arriva la zampata dei Clippers che segnano punti decisivi e difendono su tutti gli ultimi contrattacchi dei giallo-viola. Per i Clippers è la seconda vittoria stagionale contro i lacustri, avvicinandosi alla vetta: Kawhi Leonard è il leader della situazione con 35 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, per i Lakers è un momento difficile, quarta sconfitta di fila nonostante la vetta della Western Conference e LeBron James ottiene 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers distruggono i Milwaukee Bucks per 121-109: Philadelphia super nei due quarti centrali della gara, porta ad un grande +29 il margine sui Bucks, nella peggiore versione stagionale, che riescono a limare nel quarto periodo la portata della sconfitta. Per i 76ers prestazione magistrale di Joel Embiid, compositore di uno spartito da 31 punti, 11 assist e 3 rimbalzi, per Milwaukee Khris Middleton mette insieme 31 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

I Boston Celtics vincono sul parquet dei Toronto Raptors per 118-102: avvio deciso da parte dei padroni di casa, arriva la risposta pronta di Boston, la quale conquista il vantaggio al termine del primo quarto e mano a mano costruisce mattone dopo mattone le fondamenta del proprio successo in terra canadese. Nei Celtics Jaylen Brown firma 30 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, per Toronto Fred VanVleet somma 27 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.

I Golden State Warriors sorprendono gli Houston Rockets per 116-104: tutto pare piazzarsi nei punti giusti per portare i razzi texani alla vittoria, +13 a metà secondo quarto contro l’ultima ad Ovest; invece i padroni di casa si scuotono, giocano come nei tempi migliori nonostante le tante assenze e guadagnano la terza vittoria consecutiva. Per i guerrieri Damion Lee centra 22 punti, 15 rimbalzi e 4 assist, nei Rockets Russell Westbrook racimola 30 punti, 12 rimbalzi e 5 assist.

I New Orleans Pelicans dominano sul parquet dei Denver Nuggets per 112-100: New Orleans controlla con un piccolo vantaggio per quasi tutta la partita, tranne per un piccolo gruzzolo di minuti nella parte centrale dell’incontro; il gioco è vincente e di ottimo livello e ferma così la seconda forza ad Ovest. Per New Orleans Brandon Ingram iscrive 31 punti e 7 rimbalzi, per Denver Nikola Jokic affranca 23 punti, 10 rimbalzi e 4 assist.