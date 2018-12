NBA, 25 dicembre 2018: i Lakers passano nel match stellare in casa Warriors. Tutte le gare

Nella notte della NBA di martedì 25 dicembre 2018 si sono giocate cinque gare.

I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Golden State Warriors per 127-101. Nella partita stellare di questo Natale sono i Lakers quasi sempre a tenere le redini dell’incontro, nonostante LeBron James si infortuni dopo metà partita: i suoi compagni riescono comunque a vincere agevolmente la sfida e a battere una Golden State poco reattiva. I Lakers hanno 20 vinte e 14 perse, i Warriors perdono la prima posizione ad Ovest.

I Boston Celtics sconfiggono i Philadelphia 76ers per 121-114 dopo un tempo supplementare. L’incertezza di questa grande sfida tra alcune delle big dell’Est si protrae fino alla fine del tempo regolamentare, perciò si passa all’overtime, dove Kyrie Irving e compagni si scatenano per portare la vittoria in casa Celtics: il fenomeno in verde mette insieme una super prestazione da 40 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, ma anche Joel Embiid, per i 76ers, non fa male, con 34 punti e 16 rimbalzi realizzati.

NBA, le altre partite della notte

Gli Houston Rockets sfidano e battono gli Oklahoma City Thunder per 113-109. Le squadre ed i loro assi si affrontano a viso aperto, nessuno riesce a comandare e serve un canestro decisivo per chiudere la gara: lo mette a segno James Harden, che con una tripla chiude il discorso a 22 secondi dalla fine. James Harden sigla l’impressionante prova da 41 punti, 7 assist e 6 rimbalzi; per gli Oklahoma City Thunder, Paul George combina 28 punti e 14 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks dominano sul parquet dei New York Knicks per 109-95. Il primo tempo combattuto rappresenta un’illusione per New York, perché nel secondo tempo emerge il talento dei Milwaukee Bucks, che sfiorano i venti punti massimi di vantaggio e che conquistano una partita nemmeno troppo complicata. Giannis Antetokounmpo marca per i cervi 30 punti, 14 rimbalzi e 3 assist.

Gli Utah Jazz sconvolgono i Portland Trail Blazers con il punteggio di 117-96. Utah arriva ben presto a godere di un margine di vantaggio consistente sui propri rivali e da quel punto non lo cede più, prendendosi una vittoria preziosa per risalire la classifica e rientrare in zona playoff, con i Blazers autori di una prova totalmente priva di idee in attacco e debole in difesa.