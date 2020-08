NBA, 25 agosto 2020: i Nuggets tornano in corsa contro i Jazz, i Clippers fanno a pezzi i Mavericks

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 del 25 agosto si sono giocate due partite del primo turno.

I Denver Nuggets superano gli Utaah Jazz per 127-117: la partenza positiva di Utah si conferma nel corso della parte centrale della gara, con una decina di punti di scarto sui Nuggets: i Jazz appaiono pronti alla vittoria ed a passare il turno.

Nel quarto parziale, invece, scatta la reazione d’orgoglio dei Denver Nuggets: in breve tempo si riportano in parità, avanzano con il margine e dimostrano le qualità per le quali sono arrivate ai playoff con tante speranze di far bene. I giocatori di coach Malone sigillano il successo negli ultimi istanti della sfida. La serie va sul 3-2 sempre a favore dei Jazz, che in gara 6 può vedere il pareggio dei conti da parte dei Nuggets o l’avanzamento di Utah al turno successivo.

Nei Nuggets si distingue il solito Jamal Murray di questi playoff, che completa un tabellino da 42 punti, 8 assist e 8 rimbalzi, Nikola Jokic mette a disposizione dei suoi 31 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Nei Jazz, Donovan Mitchell si prende 30 punti e 5 assist, Mike Conley raggiunge un totale di 17 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers obliterano i Dallas Mavericks per 154-111: Los Angeles vuole dimostrare agli avversari di essere superiore, dopo l’incredibile finale di gara 4, infatti da metà del primo periodo riesce a prendere il largo, vantaggio che assume proporzioni mastodontiche nel corso del secondo tempo, con una sola squadra in campo e con Dallas inesistente per oltre tre quarti di partita.

I Clippers si portano sul 3-2 nella serie e Paul George timbra 35 punti e 3 rimbalzi, Kawhi Leonard ottimizza 32 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Nei Mavericks, Luka Doncic porta a compimento 22 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, Tim Hardaway Jr. finalizza 19 punti e 3 rimbalzi.