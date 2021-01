NBA, 24 gennaio 2021: i Clippers passano contro i Thunder, i Bucks distruggono gli Hawks

Nella notte della NBA di domenica 24 gennaio 2021 si sono giocate sette partite.

I Los Angeles Clippers prevalgono contro gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 108-100: bella gara dei losangelini, che si avvantaggiano parecchio fino a metà del quarto periodo, quindi i Thunder infilano un parziale di 11-0 e riaprono l’incontro, salvo poi trovare sulla loro strada la reazione dei padroni di casa. Per i Clippers, Kawhi Leonard immette 34 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, per i Thunder, Shai Gilgeous-Alexander timbra 23 punti, 7 assist e 6 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks distruggono gli Atlanta Hawks per 129-115: una volta arrivati a quota 24 punti di vantaggio a metà del secondo parziale, i Bucks possono gestire una gara meritata senza che Atlanta possa mai recuperare anche parzialmente un punteggio cristallizzato. Per Milwaukee, Giannis Antetokounmpo comanda con 27 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, per gli Hawks, De’Andre Hunter totalizza 33 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.

NBA, le altre partite

I Boston Celtics spazzano via i Cleveland Cavaliers per 141-103 senza faticare, il punteggio si allarga fin da subito e Cleveland appare una copia sbiadita della squadra delle ultime due stagioni piuttosto che la compagine brillante di questo inizio stagione, niente va nel verso giusto e Boston ha vita facile. Per i Celtics c’è Jaylen Brown con 33 punti e 3 rimbalzi, per i Cavs, Jarrett Allen offre 12 punti e 7 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers battono i New York Knicks per 116-113: grande combattività da parte dei blu-arancio, capaci di rimontare da un ritardo nel punteggio fino al quasi pareggio nel finale, dove Portland tiene sulle barricate e con fatica incamera il successo in questo incontro molto animato. Per i Blazers, Damian Lillard sfoggia 39 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, per New York, Immanuel Quickley punta su 31 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.

I Toronto Raptors passano in casa degli Indiana Pacers per 107-102: serve un finale grintoso per Toronto per riuscire a confermare il vantaggio tenuto per sé per quasi l’intera durata dei quarantotto minuti, Indiana non molla nulla e tenta invano di riportarsi alla vittoria. Per i Raptors, OG Anunoby marca 30 punti e 8 rimbalzi, per Indiana, Domantas Sabonis ordina 10 punti, 19 rimbalzi e 5 assist.

I Charlotte Hornets vincono sul parquet degli Orlando Magic per 107-104 recuperando dopo un primo tempo non giocato bene e mettendo anima e corpo nella ripresa, con il sorpasso che avviene a metà del quarto periodo e che diventa un ostacolo insormontabile, seppur di minimo margine, da parte dei Magic. Per Charlotte, Gordon Hayward si impone con 39 punti e 9 rimbalzi, per i Magic, Nikola Vucevic aggiunge 22 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.

I San Antonio Spurs abbattono i Washington Wizards per 121-101 e per tre quarti Washington è nettamente presente in partita, ma il calo è senza scampo e San Antonio infila un parziale micidiale in grado di stendere la debole difesa avversaria. Per gli Spurs, Dejounte Murray iscrive una tripla doppia da 11 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, per Washington si salva il solito Bradley Beal da 31 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

Non si è disputata la prima delle due sfide consecutive tra Memphis Grizzlies e Sacramento Kings.