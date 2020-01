NBA, 24 gennaio 2020: i Clippers conquistano Miami, i Bucks sottomettono gli Hornets

Nella notte della NBA di venerdì 24 gennaio 2020 si sono giocate undici partite.

I Los Angeles Clippers hanno la meglio in casa dei Miami Heat per 122-117: match d’alta classifica dove Miami gioca meglio per tutto il primo tempo, nella ripresa i Clippers prendono decisamente piede, nel quarto periodo gestiscono con difficoltà un vantaggio molto importante, ma vincono, con la prova di Kawhi Leonard in tripla doppia da 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Per Miami Jimmy Butler inoltra 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

I Milwaukee Bucks battono i Charlotte Hornets per 116-103: partita disputata a Parigi con un palcoscenico di grande pubblico, stelle e personalità a vedere all’opera le due squadre NBA. Come da pronostico I Bucks prendono la vittoria, ma dopo tre quarti sofferti, subendo il vantaggio contro degli Hornets particolarmente motivati per mostrarsi sulla platea parigina. Nei Bucks Giannis Antetokounmpo dilaga con 30 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, per Charlotte Malik Monk dalla panchina marca 31 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.

NBA: le altre partite

I Boston Celtics vincono in casa degli Orlando Magic per 109-98: partono benei i verdi del Massachusetts, la parte centrale della partita è contraddistinta dal vantaggio dei Magic che sale fino all’intervallo, scende nel terzo periodo e Boston chiude la pratica nel quarto parziale. Per i Celtics Kemba Walker raccoglie 37 punti e 6 assist, per Orlando Evan Fournier segna 30 punti e 5 rimbalzi.

I Denver Nuggets vincono sul campo dei New Orleans Pelicans per 113-106: bella gara, tanto agonismo nonostante la superiorità quasi costante dei Nuggets, New Orleans non si arrende e con Williamson di nuovo in campo tenta la grande rimonta, ma non vi riesce a causa dell’ottima difesa di Denver. Per le pepite Nikola Jokic accomoda 27 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, per i Pelicans Josh Hart dalla panchina infila 15 punti e 13 rimbalzi.

I Toronto Raptors superano fuori casa i New York Knicks per 118-112: altro successo per i Raptors dopo un primo tempo in cui New York ha giocato molto bene, dalla fine del secondo quarto sono proprio i velociraptor a tenere il vantaggio, ma con sempre il fiato sul collo dei newyorkesi. Per Toronto Kyle Lowry marca 26 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, per New York Marcus Morris ottiene 21 punti e 10 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers surclassano fuori casa i Golden State Warriors per 129-118 con una superiorità peraltro scontata dopo il disastro stagionale dei guerrieri in blu e giallo, infatti serve poco più di un tempo per i battistrada per conquistare un vantaggio rassicurante; nei Pacers T.J. Warren colpisce con 33 punti e 5 rimbalzi, nei Warriors D’Angelo Russell mischia 37 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.

Gli Houston Rockets vincono in casa dei Minnesota Timberwolves per 131-124 per una gara veramente divertente e coinvolgente, le squadre mostrano giocate di livello e poco viene lasciato alle difese, con Houston che domina grazie ad un Russell Westbrook in super formato da 45 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Per i Timberwolves, che sono all’ottava sconfitta di fila, Karl-Anthony Towns seleziona 30 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

Gli Oklahoma City Thunder si fanno beffe degli Atlanta Hawks vincendo per 140-111 e tenendo testa agli Hawks per ben tre quarti, la fuga riesce solamente negli ultimi dodici minuti di gioco ed a quel punto gli ospiti possono poco o niente. Per i Thunder Danilo Gallinari spicca con 25 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, negli Hawks Trae Young gestisce 26 punti e 16 assist.

I Memphis Grizzlies comandano in casa dei Detroit Pistons per 125-112 giocando una partita buona ma con Detroit che vende cara la pelle, ci vuole un allungo finale molto deciso da parte degli orsi per strappare l’affermazione e continuare a coltivare il sogno playoff. Per Memphis Jaren Jackson Jr. combina 29 punti e 6 rimbalzi, per Detroit Derrick Rose registra 22 punti, 8 assist e 3 rimbalzi.

I Phoenix Suns spiccano in trasferta contro i San Antonio Spurs per 103-99: la partita si gioca ai limiti della zona playoff, diventa fondamentale trionfare per tutte e due le contendenti, ci riesce Phoenix, che dopo un lungo periodo di crisi ha ritrovato gioco e risultati; per i Suns Devin Booker certifica 35 punti, 10 assist e 4 rimbalzi, negli Spurs DeMar DeRozan centra 30 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

I Sacramento Kings dominano sul campo dei Chicago Bulls per 98-81: Sacramento non deve perdere in nessun modo il treno che porta alla postseason, gioca in modo determinato e surclassa un avversario troppo incostante nel rendimento. Per Sacramento Buddy Hield dalla panchina rende 21 punti e 8 rimbalzi, per i Bulls Zach LaVine riporta 21 punti e 6 rimbalzi.