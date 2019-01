NBA, 24 gennaio 2019: Warriors super, Wizards sconfitti in casa. Tutti gli incontri

Nella notte della NBA di giovedì 24 gennaio 2019 si sono disputate quattro partite.

I Golden State Warriors primeggiano in casa dei Washington Wizards per 126-118: dopo tre quarti dominati, Washington si rifà viva nell’ultimo parziale, ma i Warriors sono dominatori della propria conference e mostrano il perché, con una prova di forza che non lascia scampo a dei comunque buoni Wizards, che hanno provato di tutto per battere la squadra della città di Oakland.

I Warriors sono trascinati al successo da un sensazionale Stephen Curry, che mostra tutte le sue potenzialità da grande realizzatore, segnando un totale di 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, mentre per Washington, a cui sfugge il possibile avvicinamento alla zona postseason, c’è Bradley Beal che fa suo un bottino di 22 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

NBA: le altre partite della notte

Gli Oklahoma City Thunder superano i New Orleans Pelicans per 122-116: nel giro di sette – otto minuti di gioco a cavallo tra i due tempi, Oklahoma City passa dallo svantaggio ad un massimo di 22 punti di margine, che consente di gestire, seppur con un po’ di difficoltà nel finale, la partita fino alla sirena di conclusione del tempo di gioco. Russell Westbrook è la solita macchina da tripla doppia ed offre ad Oklahoma City 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist. New Orleans, priva di molti titolari, si affida ad Jrue Holiday, che accumula 22 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers sbancano il campo dei Phoenix Suns per 120-106 con un quarto periodo devastante, che abbatte i fino ad allora sin lì tenaci Suns che, pur essendo ultimi in classifica ad Ovest, hanno provato con le unghie e con i denti a strappare il successo. I Trail Blazers sono quarti nella Western Conference con 30 vittorie e 20 sconfitte; i Suns perdono la sesta partita di fila.

I Minnesota Timberwolves trionfano fuori casa contro i Los Angeles Lakers per un totale di 120-105: fino all’inizio del terzo quarto i Lakers sono pure in vantaggio, ma i Timberwolves si dimostrano superiori nel resto della partita, ottenendo la settima vittoria nelle ultime dieci partite, avvicinandosi alla zona verde e puntando in corsia di sorpasso propio i losangelini. I lacustri continuano a soffrire senza LeBron James, i cui tempi di recupero dall’infortunio paiono allungarsi di qualche settimana.