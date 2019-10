NBA, 23 ottobre 2019: i 76ers prevalgono sui Celtics, Timberwolves ok in casa Nets. Tutte le partite

Nella notte della NBA di mercoledì 23 ottobre 2019 si sono disputate undici partite.

I Philadelphia 76ers sconfiggono i Boston Celtics per 107-93. Timido vantaggio dei verdi nella prima parte di gara, poi i bianco – blu – rossi di Pennsylvania infilano un filotto di punti che consente loro di mantenere un vantaggio stabile e duraturo fino alla conclusione dell’incontro. Per Philadelphia Ben Simmons mette nel tabellino 24 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, nei Celtics Gordon Hayward ottiene 25 punti e 5 rimbalzi.

I Minnesota Timberwolves vincono in trasferta ed al supplementare contro i Brooklyn Nets per 127-126. Minnesota prende il largo nel secondo quarto, grazie ad un fenomenale Kyrie Irving (50 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) alla prima con i Nets, la squadra in nero recupera, segue quindi una gara equilibrata che porta all’overtime, dove all’ultimo minuto Minnesota conquista un piccolo margine che vale il successo. Per i giocatori di Minneapolis Karl-Anthony Towns marca 36 punti, 14 rimbalzi e 3 assist.

I Denver Nuggets prevalgono sul parquet dei Portland Trail Blazers per 108-100. Portland parte bene per poi cedere il passo a Denver, che si lascia sorpassare all’inizio del quarto periodo, per poi subire la seconda rimonta dei blu scuro del Colorado, che vincono uno scontro diretto importante. Nei Nuggets Nikola Jokic realizza 20 punti e 13 rimbalzi, per Portland Damian Lillard centra 32 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

NBA: le altre gare

I Detroit Pistons sconfiggono fuori casa gli Indiana Pacers per 119-110: quando Indiana sembra poter prendere il largo, nel quarto periodo i Pistons si fanno sotto e rimontano con un Andre Drummond superlativo (32 punti e 23 rimbalzi), oltre alle grande conclusioni da tre punti di Luke Kennard, che dalla panchina marca 30 punti e 3 rimbalzi. Molti rimpianti per Indiana, che vede Domantas Sabonis firmare 27 punti e 13 rimbalzi.

Gli Utah Jazz battono gli Oklahoma City Thunder per 100-95. Partita molto equilibrata, che rischia di portarsi alla parità verso la fine della gara, ma i canestri decisivi piazzati dai jazzisti evitano il supplementare e Utah si prende il primo successo stagionale, con Donovan Mitchell che impressiona con 32 punti, 12 rimbalzi e 3 assist; per Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander centra 26 punti.

I San Antonio Spurs prevalgono sui New York Knicks per 120-111. Gli Spurs ottengono nell’ultimo periodo quanto non realizzato nel resto della gara, in cui i Knicks si sono esposti con grande pericolosità al canestro dei texani: un filotto lampo di punti che dà loro la vittoria, con LaMarcus Aldridge autore di 22 punti e 8 rimbalzi; per New York Juluis Randle fa suoi 25 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

I Dallas Mavericks regolano i Washington Wizards per 108-100: il dominio dei texani è chiaro fin dal secondo quarto ed il punteggio finale è sostanzialmente bugiardo riguardo alla superiorità dei blu di Dallas, che propongono un bel gioco ed un grande Luka Doncic da 34 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Washington conta su Bradley Beal che ottiene 19 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.

I Phoenix Suns distruggono i Sacramento Kings per 124-95, proponendo un gioco molto diverso rispetto agli ultimi anni, più veloce ed anche efficace in difesa, che lascia ben sperare per questa stagione appena cominciata. Devin Booker centra per Phoenix 22 punti e 10 assist, nei Kings Buddy Hield combina 28 punti e 5 rimbalzi.

I Miami Heat sconfiggono i Memphis Grizzlies per 120-101. La gara è in equilibrio fino ai primi due minuti del quarto parziale, poi Miami allunga spaventosamente nel giro di pochi istanti, firmando una vittoria che alla fine si rivela molto netta, contando su un ottimo Justise Winslow da 27 punti, 7 assist e 7 rimbalzi, nei Grizzlies Jaren Jackson Jr. prende 17 punti e 3 rimbalzi.

I Charlotte Hornets vincono sul filo di lana contro i Chicago Bulls per 126-125, con l’incontro emozionante dal primo all’ultimo secondo, con i viola-azzurro che reggono all’ultimo tentativo di vittoria dei Bulls e trionfano con un super esordio di P.J. Washington da 27 punti e 4 rimbalzi, nei Bulls Lauri Markkanen domina a canestro con 35 punti e 17 rimbalzi.

Gli Orlando Magic stendono i Cleveland Cavaliers per 94-85: Orlando piega fin da subito la debole resistenza dei Cavaliers, che si arrendono troppo presto alla sconfitta. Per i Magic Nikola Vucevic si prende 21 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, per Cleveland c’è Tristan Thompson con 16 punti e 11 rimbalzi.