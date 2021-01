NBA, 23 gennaio 2021: i Jazz distruggono i Warriors, i Lakers passano in casa Bulls

Nella notte della NBA di sabato 23 gennaio 2021 si sono disputati sette incontri.

Gli Utah Jazz distruggono i Golden State Warriors per 127-108: monologo della squadra di Salt Lake City, Warriors mai in campo ed in partita, i padroni di casa raggiungono tranquillamente i quaranta punti di massimo distacco e possono controllare totalmente il risultato e le energie dei propri titolari. Per Utah, Donovan Mitchell unisce 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, per i Warriors, Stephen Curry somma 24 punti, 7 assist e 7 rimbalzi.

I Los Angeles Lakers vincono in casa dei Chicago Bulls per 101-90: il discreto risultato finale non deve ingannare, i Lakers hanno giocato come volevano e raggiunto molto velocemente i trenta punti di distacco, i Bulls hanno provato a recuperare qualcosa solo grazie ai ritmi più bassi innestati a quel punto dai giallo-viola. Per i Lakers, Anthony Davis stipula 37 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, nei Bulls, Zach LaVine aggiunge 21 punti, 10 rimbalzi e 4 assist.

NBA, le altre partite

I Denver Nuggets passano dopo due supplementari in casa dei Phoenix Suns per 120-112: partita divertentissima, spettacolare e pazza in certi frangenti, nemmeno il primo supplementare riesce a stabilire chi possa vincere, il secondo trova finalmente un largo vantaggio di Denver, ora con nove vittorie e sette sconfitte. Per i Nuggets, Nikola Jokic impera con 29 punti, 22 rimbalzi e 6 assist, per Phoenix, Chris Paul gestisce 21 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

I Brooklyn Nets sfondano contro i Miami Heat per 128-124: le incertezze mostrate dai Nets nelle due sfide contro i Cavaliers emergono nel secondo tempo della gara contro gli Heat, quando gli Heat lambiscono il pareggio e lo mancano per poco, i Nets tornano alla vittoria con Kyrie Irving che assume 28 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, per Miami, Bam Adebayo si prende ben 41 punti, 9 assist e 5 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers passano sul parquet dei Detroit Pistons per 114-110: la sfida tra la prima e l’ultima della Eastern Conference è più equilibrata del previsto, Detroit è in vantaggio nel secondo quarto, Philadelphia recupera dopo l’intervallo ma riesce a respingere appena in tempo la rimonta dei pistoni. Per i 76ers, Joel Embiid centra 33 punti e 14 rimbalzi, per Detroit, Jerami Grant riunisce 11 punti, 9 rimbalzi e 3 assist.

Gli Houston Rockets devastano fuori casa i Dallas Mavericks per 133-108: ottima prova dei Rockets per tutto il primo tempo, i Mavs emergono solo nella prima parte del terzo quarto per poi subire una distruzione messa in atto dai razzi texani nel resto della gara. Per Houston, DeMarcus Cousins immette 28 punti, 17 rimbalzi e 5 assist, per Dallas, Luka Doncic sorregge 26 punti, 8 assist e 5 rimbalzi.

I Minnesota Timberwolves superano i New Orleans Pelicans per 120-110 e, dopo un primo tempo incerto, ecco l’ottima reazione dei padroni di casa, capaci di tornare alla vittoria dopo molte sconfitte di fila. Per Minnesota, Jarred Vanderbilt completa 16 punti e 11 rimbalzi, per New Orleans, Eric Bledsoe timbra 28 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.