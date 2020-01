NBA, 23 gennaio 2020: Los Angeles Lakers super a Brooklyn, vincono i Mavericks e i Wizards

Nella notte della NBA di giovedì 23 gennaio 2020 si sono giocati tre incontri.

I Los Angeles Lakers strappano il successo in casa dei Brooklyn Nets per 128-113. La partenza dei giallo-viola è già di livello, i Nets soffrono e recuperano all’inizio del secondo quarto, poi Lakers di nuovo avanti fino all’intervallo, tentativo di recupero di Brooklyn nel terzo quarto ed affondo decisivo degli ospiti nel resto della gara.

I Lakers vanno a 36 vittorie e 9 sconfitte, con LeBron James che centra una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, per Anthony Davis arrivano in porto 16 punti e 11 rimbalzi; per i Nets, al quinto ko consecutivo, Kyrie Irving racimola 20 punti, 4 assist e 3 rimbalzi, Taurean Prince sigla 18 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.

I Dallas Mavericks superano in trasferta i Portland Trail Blazers per 133-125: gara giocata in modo spregiudicato, all’attacco ed il punteggio lievita fin da subito, ma emerge anche un distacco netto in questa stagione tra i Maverick, in grande spolvero e con un gioco molto convincente nel trovare spazi liberi per il tiro, contro le molte incertezze dei Trail Blazers, inattese dopo la grande stagione scorsa; Dallas gestisce bene e si prende il punto del successo.

Per i Mavericks, Luka Doncic somma 27 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, Kristaps Porzingis allinea 20 punti e 5 rimbalzi. Per i pionieri, invece, Damian Lillard piazza un’altra prestazione mostruosa da 47 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, Trevor Ariza trova 21 punti e 7 rimbalzi.

I Washington Wizards si prendono il parquet dei Cleveland Cavaliers per 124-112. Dopo i primi sei minuti di alto livello dei Cavaliers, i Wizards propongono la loro specialità, l’attacco in velocità ed i possessi rapidi, mettendo in grave difficoltà la difesa dei cavalieri: per Washington è un trionfo e la classifica migliora, seppur la zona playoff non sia ancora così vicina. Per i maghi, Bradley Beal iscrive nel tabellino 36 punti e 8 assist, nei Cavaliers Collin Sexton assesta 29 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.