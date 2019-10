NBA, 22 ottobre 2019: ai Clippers il derby sui Lakers, i Raptors prevalgono sui Pelicans

Nella notte della NBA di martedì 22 ottobre 2019 si sono giocate due partite.

I Los Angeles Clippers battono i Los Angeles Lakers per 112-102. Il derby tra due delle favorite alla vittoria finale è di livello, i Lakers vanno in doppia cifra di vantaggio già a metà del primo quarto, ma i Clippers non si scompongono, recuperano e trascinati dagli elementi della panchina passano avanti, portandosi a +8 a metà della partita.

Nel terzo quarto i blu subiscono la rimonta dei giallo-viola ed alla fine del periodo si giunge sul 85-85. E’ il quarto periodo a scardinare il punteggio, con i velieri in blu che prendono il largo, andando a +11 e non facendosi più recuperare dagli avversari. Decisiva la panchina dei Clippers: 60 punti contro i soli 19 punti di quella dei lacustri.

Per i Clippers Kawhi Leonard spicca fin dalla prima gara ufficiale della stagione con 30 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, mentre dalla panchina il solito Lou Williams incamera 21 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. Nei Lakers Danny Green prende 28 punti e 7 rimbalzi, Anthony Davis firma 25 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, LeBron James infine timbra 18 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

I Toronto Raptors sconfiggono al supplementare i New Orleans Pelicans per 130-122. La cerimonia della consegna degli anelli ai giocatori dei Raptors apre l’annata NBA, poi via con la gara e la forte partenza dei giovani pellicani viene respinta subito dai velociraptor dell’Ontario, anche se il primo tempo si chiude a favore di New Orleans per 61-56.

L’avvio del secondo tempo dà spazio al gioco dei Raptors, che si portano avanti, per poi chiudere con un quarto periodo molto equilibrato che si chiude sulla parità, quindi la prima gara stagionale prosegue con il supplementare, che viene dominato con merito dai Raptors, che chiudono con otto punti di vantaggio e vincendo, anche se i pronostici non li vedono tra i favoriti alla vittoria finale.

Per Toronto Pascal Siakam gioca una gara mostruosa che vale 34 punti, 18 rimbalzi e 5 assist, Fred VanVleet compie una super prova che vale 34 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. Nei Pelicans, privi di Zion Williamson, ai box per infortunio, Brandon Ingram acchiappa 22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, Josh Hart sigla dalla panchina 15 punti e 10 rimbalzi, con il nostro Nicolò Melli ottimo alla prima con 14 punti e 5 rimbalzi realizzati.