NBA, 22 dicembre 2020: apertura e successi dei Los Angeles Clippers e dei Brooklyn Nets

Nella notte della NBA di martedì 22 dicembre 2020 si sono giocate due gare.

I Los Angeles Clippers vincono sul parquet dei Los Angeles Lakers per 116-109. Una volta premiati i Lakers con la cerimonia degli anelli, per il trionfo della stagione conclusa pochi mesi fa, si comincia con una partenza bruciante dei Clippers, che approfittano di una partenza lenta dei giallo-viola per portarsi avanti, però i padroni di casa tornano in fretta vicino al pareggio e si va al riposo sul 56-54 favorevole ai velieri.

Il secondo tempo riflette sostanzialmente il primo, con la vigorosa conquista di vantaggio dei Clippers ed un tentativo di ritorno successivo da parte dei Lakers, che non riesce con la stessa efficacia di quello del primo tempo. Sono i blu-rosso a portarsi a casa il primo successo della stagione.

Nei Clippers, Paul George timbra 33 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, Kawhi Leonard completa 26 punti e 3 assist. Per i Lakers, LeBron James marca 22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, Montrezl Harrell dalla panchina aggiunge 17 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

I Brooklyn Nets abbattono i Golden State Warriors per 125-99: i Nets prendono presto il controllo dell’incontro e giocano tutti all’attacco, nella sera in cui rientrano Durant e Curry dopo lunghi infortuni, rispettivamente per Brooklyn e Golden State. Un primo vantaggio di quindici punti viene incrementato dai neri newyorkesi, che con equilibrio e più attenzione portano il margine a 23 punti all’intervallo.

Nella ripresa cambia poco il copione della gara, sono sempre i Nets a scriverlo, giungendo nel quarto conclusivo con un vantaggio assolutamente rassicurante che decreta la vittoria in anticipo: Brooklyn parte bene, i Warriors devono rivedere qualcosa specialmente in difesa.

Nei Nets, Kevin Durant esordisce alla grande con 26 punti e 11 rimbalzi, Kyrie Irving assembla 26 punti, 4 assist e 4 rimbalzi. Per Golden State, Stephen Curry compone 20 punti, 10 assist e 4 rimbalzi, James Wiseman debutta in NBA con 19 punti e 6 rimbalzi.