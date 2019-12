NBA, 22 dicembre 2019: rimonta storica dei Raptors e Mavericks spazzati via, bene Milwaukee, male i Lakers

Nella notte della NBA di domenica 22 dicembre 2019 si sono giocate cinque partite.

I Toronto Raptors abbattono i Dallas Mavericks per 110-107: quello che risulta impressionante in questa sfida è, e sarà, la rimonta storica dei Raptors, sotto di trenta lunghezze a poco più di quindici minuti dal traguardo, recuperando tutto in poco più di dieci minuti ed infliggendo un’amarissima debacle ai Mavericks. Per Toronto gran parte del merito del successo va a Kyle Lowry, autore di 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Per Dallas Kristaps Porzingis acchiappa 19 punti e 12 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks distruggono gli Indiana Pacers per 117-89 eliminando di fatto nel corso del secondo tempo i Pacers dalla faccia della partita, comandando qualunque statistica e fase del gioco. Nove vittorie nelle ultime dieci gare per i Bucks con Giannis Antetokounmpo a tutto campo con 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. Per i Pacers Domantas Sabonis mette in calce 19 punti, 18 rimbalzi e 5 assist.

I Denver Nuggets vincono in casa dei Los Angeles Lakers per 128-104: prima gara stagionale senza LeBron James per i lacustri ed i Nuggets fanno tutto ciò che vogliono, dominando l’incontro con un largo vantaggio che permette loro di vincere in scioltezza, mantenendo la seconda posizione ad Ovest ed avviciandosi proprio ai giallo-viola. Nei Nuggets, Paul Millsap segna 21 punti; per i Lakers, Anthony Davis accumula 32 punti e 11 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder sottomettono i Los Angeles Clippers per 118-112 riuscendo a trovare il vantaggio proprio negli ultimi due minuti in una gara in cui i Clippers hanno giocato oggettivamente meglio per larghi tratti, ma cadendo nel rendimento quando contava di più. I Thunder vincono la loro quarta partita consecutiva con Shai Gilgeous-Alexander capace di realizzare 32 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, nei Clippers, Lou Williams schiera un totale di 22 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.

I Boston Celtics atterrano i Charlotte Hornets per 119-93 lasciando a filo del pareggio gli Hornets per tutto il primo tempo per sorpassarli e conquistare un margine eccellente, frutto di una prestazione di grande livello da parte dei verdi del Massachusetts, ma anche di Jayson Tatum che timbra 39 punti e 12 rimbalzi. Per Charlotte, Devonte’ Graham regola un punteggio di 23 punti, 10 assist e 4 rimbalzi.