NBA, 21 novembre 2019: Bucks dominatori sui Trail Blazers, i Pelicans vincono in casa dei Suns

Nella notte della NBA di giovedì 21 novembre 2019 si sono giocati due incontri.

I Milwaukee Bucks battono i Portland Trail Blazers per 137-129. I Bucks, in grande spolvero, affrontano una realtà come quella dei Trail Blazers in grave difficoltà in classifica. Comincia bene Milwaukee, per essere recuperata dagli avversari e terminare poi il primo quarto in vantaggio di dieci lunghezze, con il secondo periodo che non fa che aumentare le certezze del gruppo del Wisconsin, avanti di 14 punti all’intervallo.

Il terzo quarto non riesce a vedere una seria ventata di energia e forza da parte dei pionieri dell’Oregon: con buoni momenti alternati delle due contendenti, i Blazers recuperano qualche punto e rimangono sotto di nove lunghezze. Il quarto periodo fa denotare un quasi pareggio di Portland, che però dà adito ai Bucks di reagire con determinazione e chiudere la partita: ora sono 12 vittorie e 3 sconfitte per i cervi.

Nei Bucks, Giannis Antetokounmpo è incredibile e realizza un’altra tripla doppia con 24 punti, 19 rimbalzi e 15 assist; Eric Bledsoe è il miglior marcatore di serata con 30 punti, 6 assist e 4 rimbalzi. Nei Blazers, deludenti con 5 vittorie e 11 sconfitte, CJ McCollum totalizza 37 punti, 10 assist e 6 rimbalzi, bene Carmelo Anthony alla seconda uscita con i bianco-rosso-neri con 18 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

I New Orleans Pelicans sconfiggono in trasferta i Phoenix Suns per 124-121. I pellicani danno una grande impronta alla gara fin dai primi istanti e conducono di molti punti, i soli di Arizona sono estremamente spigliati in questa stagione e riescono a riportarsi in vantaggio di sette punti all’intervallo. Nel secondo tempo, specie negli ultimi minuti, il basket dei Pelicans si mostra nel suo lato migliore, arriva a nove punti di margine ed i giocatori in rosso controllano sino alla fine.

Per New Orleans, in costante ascesa, Brandon Ingram realizza 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, per JJ Redick si concretizzano 26 punti e 5 rimbalzi. Momento di affanno per i Suns, ora a metà classifica, con Kelly Oubre Jr. autore di 25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, Devin Booker accumula 19 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.