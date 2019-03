NBA, 21 marzo 2019: i Warriors stendono i Pacers, i Nuggets mantengono il passo., Tutte le partite

Nella notte della NBA di giovedì 21 marzo 2019 si sono giocate sei partite.

I Golden State Warriors disintegrano gli Indiana Pacers per 112-89: un buon primo tempo per Indiana viene cancellato da una ripresa di enormi proporzioni di Golden State, capace di minare i battistrada in ogni fondamentale, guadagnare 34 punti di scarto e vincere senza alcun problema. Per Golden State sei giocatori vanno in doppia cifra realizzativa, per Indiana ventiquattro minuti da incubo da spazzare via molto in fretta.

I Denver Nuggets vincono in casa dei Washington Wizards per 118-113: partita divertente, da grossi saliscendi si svantaggi e serie di canestri subiti, con un bel finale da parte delle pepite del Colorado, superiori nei pronostici della vigilia e che non hanno mancato di colpire la fragile difesa dei maghi. Sono addirittura otto i protagonisti di Denver a segnare dieci o più punti ciascuno, i Wizards si allontanano gravemente dalla zona verde.

NBA: le altre partite

I Charlotte Hornets vincono contro i Minnesota Timberwolves per 113-106: sfida spesso in parità e giocata con grinta da entrambe le squadre, l’unico vantaggio rilevante in tutto l’incontro si rivela quello finale, che premia gli Hornets e permette loro di credere nei playoff, con Kemba Walker che prende 31 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, contro un Karl-Anthony Towns che firma per gli Wolves 21 punti e 16 rimbalzi.

I Detroit Pistons si prendono la vittoria sul campo dei Phoenix Suns per 118-98: primo tempo ben giocato, spettacolare e molto movimentato, nel secondo Detroit domina, prende rapidamente il largo e centra il successo che regala la quasi certezza di partecipare alla prossima postseason. Per i pistoni Wayne Ellington mette nel sacco 23 punti, per i Suns Devin Booker accorpa 26 punti e 5 rimbalzi.

Gli Atlanta Hawks sconfiggono gli Utah Jazz per 117-114: il finale convulso, tra liberi sbagliati, falli sciocchi e canestri mirati da lontano premia il precedente vantaggio accumulato da Atlanta, che mette in luce il suo giovane talento Trae Young, autore di 23 punti e 11 rimbalzi. I Jazz lottano comunque tra la terza e l’ottava piazza ad Ovest e Donovan Mitchell conteggia 34 punti e 4 rimbalzi.

I Sacramento Kings servono il ko ai Dallas Mavericks per 116-100; perlomeno la squadra di Sacramento tiene accesa la speranza matematica di restare in gioco per la postseason, il buon gioco visto in questa occasione non si è registrato spesso nell’ultimo complicato mese dei Kings, per i quali Buddy Hield centra 29 punti e 4 assist, per Dallas Justin Jackson assembla 19 punti e 5 rimbalzi.