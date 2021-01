NBA, 21 gennaio 2021: i Lakers conquistano la casa dei Bucks, ok anche Jazz e Knicks

Nella notte della NBA di giovedì 21 gennaio 2021 si sono giocate tre partite.

I Los Angeles Lakers vincono in casa dei Milwaukee Bucks per 113-106: il primo tempo è equilibrato ma i Bucks tengono un vantaggio minimo che resiste fino a pochi istanti prima dell’intervallo, quando i losangelini passano avanti di sei lunghezze; la ripresa, tra momenti di comando netto ed altri più sofferti, è costantemente a favore dei Lakers che arrivano al traguardo con una vittoria chiave per la classifica.

Per Los Angeles, LeBron James imprime 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, Kentavious Caldwell-Pope afferma un totale di 23 punti e 3 rimbalzi. Nei Bucks, Giannis Antetokounmpo aggiunge 25 punti, 12 rimbalzi e 3 assist, Jrue Holiday compila un punteggio da 22 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.

Gli Utah Jazz sconfiggono i New Orleans Pelicans per 129-118: i Pelicans sfoggiano un ottimo gioco e nel secondo quarto si portano a sedici punti di vantaggio, in pochi minuti arriva però la reazione dei Jazz, in testa già al momento dell’intervallo, fatto confermato con più decisione nella ripresa, completata con la forza che contraddistingue la squadra di Salt Lake City fino a questo momento.

Per i Jazz, Donovan Mitchell distende 36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, Mike Conley raggiunge 20 punti e 6 assist. Nei Pelicans, Zion Williamson imbastisce un totale di 27 punti e 3 rimbalzi, Brandon Ingram segna 23 punti.

I New York Knicks sfondano in casa dei Golden State Warriors per 119-104: successo rotondo di New York, affermato con un eccellente condotta di gara senza sbavatura; Golden State, come in occasione di altre sconfitte, sembra scomparire dal campo quando le difficoltà si palesano in modo chiaro, nonostante una buona classifica. Per i Knicks, Julius Randle mette in contro 16 punti, 17 rimbalzi e 9 assist, nei Warriors, Stephen Curry totalizza 30 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.