NBA, 21 gennaio 2020: i Los Angeles Clippers strappano la vittoria in casa dei Dallas Mavericks

Nella notte della NBA di martedì 21 gennaio 2020 si è giocata una singola sfida.

I Los Angeles Clippers vincono in casa dei Dallas Mavericks per 110-107. Nel primo quarto l’equilibrio è completo, meglio in partenza i Clippers, poi prevalenza dei Mavericks, che però non fanno la differenza e si chiude con un 24-24 che sfocia in un secondo parziale molto diverso, dopo pochi minuti i Clippers acquisiscono terreno e certezze e si arriva a metà gara sul 60-49 per Los Angeles.

Nel terzo quarto bene i losangelini nei primi minuti, poi i Mavs aumentano i giri ed in generale la propria prestazione: dalla distanza Doncic e compagni trovano delle certezze e riescono pure a difendere ottimamente, riportando il punteggio in un contesto di quasi parità: i Clippers conducono per 82-78.

Il quarto parziale vede i Mavericks riuscire a rimontare completamente a metà del tempo rimanente, quindi la battaglia è su ogni pallone e lo spettacolo diventa emozionante. A due minuti dalla fine i Clippers affondano il colpo del +8, i Mavericks provano a recuperare, si avvicinano al +3 ma mancano il tentativo di trovare il pareggio che sarebbe valso i supplementari.

I Los Angeles Clippers, con la vittoria odierna, trovano la seconda posizione solitaria nella Western Conference, parecchio distanti i Lakers capolista, ma grande lavoro di coach Doc Rivers, che ha trovato la quadra dopo i primi due mesi con qualche incertezza di troppo; molto bene Dallas seppur sconfitta, ora è quinta, ma i Rockets ed i Thunder sono molto vicini e pronti al sorpasso.

Per i Clippers, Kawhi Leonard interpreta una partita sopra la media con 36 punti e 11 rimbalzi, Landry Shamet raduna 18 punti e 3 rimbalzi. Per Dallas, invece, Luka Doncic si avvicina alla tripla doppia timbrando 36 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, Boban Marjanovic dalla panchina raggruppa 12 punti e 7 rimbalzi.